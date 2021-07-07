Канны-2021 — наряды звезд с красной дорожки: Джоди Фостер в дырявой одежде, Хеллен Миррен в канареечном платье и украшения по цене квартиры

Джоди Фостер на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: REUTERS

На Лазурном берегу открылся 74-й Каннский кинофестиваль. Звезды и малочисленные гости постоянно проходят тестирования на коронавирус, им запрещено целоваться – как часто это принято после долгой разлуки у симпатизирующих друг другу коллег. А мы со стилистом Анваром Очиловым рассматривали на красной дорожке наряды открытия и выбрали самые интересные модели. Обратите внимание – все актрисы в очень дорогих украшениях.

Марион Котийяр

Обладательница «Оскара» за главную роль в фильме «Жизнь в розовом цвете» изменилась. И в свои 45 лет Котийяр выглядит на 10 лет моложе. Кажется, что она стала фанаткой аппаратной косметологии, причем на лицо весьма удачный результат. Кто-то даже решил – чем-то стала напоминать Анджелину Джоли. Но нет - француженка Марион Котийяр никакой пластики не делала. На красную дорожку актриса пришла в платье от Chanel, однако уже некоторые стилисты раскритиковали ее наряд – весьма опрометчиво, потому как Марион выгуляла супермодное платье.

Марион Котийяр. Фото: EAST NEWS

Стилист Анвар Очилов рассмотрел Котийяр для kp.ru: «Если бы наши звезды научились так одеваться, красится, улыбаться, держаться – то тогда бы они были уже не нашими артистками. Образы на дорожку подобраны с учетом главных тенденций в мире моды. Марион Котийяр демонстрирует безупречный вкус в Chanel Haute Couture. Сразу четыре тренда: главный оттенок года – металлическое серебро, имитация «чешуи-кольчуги», ассиметричное плечо и смелое сочетание платья с украшениями из желтого металла и драгоценных камней».

Хеллен Миррен

Хеллен Миррен. Фото: REUTERS

Знаменитая актриса пришла в канареечно-желтом платье от Dolce&Gabbana и впечатляющем ювелирном гарнитуре. Колье и серьги у 75-летней Хеллен Миррен стоят как квартира на Лазурном побережье. Наш эксперт в восторге: «Желтое платье и изумрудный цвет камней – идеальное сочетание достойное королев. Не случайно актриса играла их в кино, она умеет носить дорогие вещи – они ей просто идут. Также как умение достойно и красиво носить морщинки. Модницам на заметку – фасон лодочек и платья: имитация пиджака, утонченный силуэт, благодаря креативному крою, который здесь главный».

Джоди Фостер

Джоди Фостер. Фото: REUTERS

Знаменитая актриса пришла на открытие фестиваля в платье от Givenchy. Бриллианты были весьма кстати в образе 58-летней Джоди Фостер. Очилов считает этот образ самым скромным на мероприятии: «Платье дорогое и модное, но слишком тусклое. Еще один минус – кажется, что оно не идеально село на фигуру Джоди Фостер. А если говорить о трендах, то все соответствует главным дорожками мира: вот эти «дырки-вырезы» должны теперь появляться в самых неожиданных местах. И именно в виде креативных «дырок». Длинный «футляр» платья украшен металлическими фигурами – такую нарядную экипировку вы вскоре будете чаще встречать на светских мероприятиях. Мы ведь все надеемся, что они вернутся».

Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: REUTERS

24-летняя супермодель была оригинальна в выборе платья для первого дня кинофестиваля. Белла Хадид пришла в винтажном платье Jean Paul Gaultier – в 2002-м в таком же на подиум выходила супермодель Наоми Кэмпбелл. В этом образе все детали указывают на то, что мода циклична: как и в начале «нулевых» теперь ведущие мировые дома мод настойчиво рекомендуют нам главный секс-тренд – выглядывающее бра, причем советуют добавлять контраста – черное бра под белое платье или наоборот. И конечно тюлевая накидка – придает статусность наряду.

Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл. Фото: REUTERS

Актриса выглядит роскошно! Пока в соцсетях обсуждают не закрашенную седину 63-летней Макдауэлл, спешим сообщить – волосы окрашены так, чтобы напротив ее подчеркнуть. Это раньше женщины старались избавиться от седых волос, а теперь серые, пепельные, серебристые оттенки волос – тренд. С седины сняли клеймо «неухоженных волос». Энди Макдауэлл выглядит достойно: завышенная талия платья подчеркнула фигуру, а расшитый бахромой и украшениями верх – винтаж и тренд.

Карла Бруни

Карла Бруни. Фото: REUTERS

Модель, композитор, певица и экс-первая леди Франции пришла в элегантном платье Celine. 53-летняя Карла Бруни демонстрирует безупречный образ. Стилист объясняет: «Небесно-голубой цвет очень актуален летом. На первый взгляд простой крой платья усилен креативным декольте и сложной фактурой ткани. Многослойность – тренд. Ну и конечно подобные модели для моделей. Макияж и укладка на высшем уровне – есть чему учиться. Можно рекомендовать нашим звездам, которые собираются на красные дорожки рассматривать образ Карлы Бруни и других звезд Канн-2021 как примеры для подражания».

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