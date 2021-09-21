Вопрос дня: Что еще надо сделать, чтобы предотвратить подобные трагедии?

Первые выстрелы раздались на улице - студент шел между корпусами и палил из ружья в разные стороны (кадр с записи камеры видеонаблюдения). Фото: YouTube

Тельман ГДЛЯН, бывший старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР:

- Нужно усиление системы охраны - от видеонаблюдения до ужесточения критериев к охранным структурам. Требования к ЧОПам надо повысить. И жестко контролировать возраст получения оружия. После 21 года человек становится более требовательным к себе.

Евгений ЧЕРНОУСОВ, полковник милиции в отставке:

- Если воспитательная работа не ведется, личности вне коллектива будут непредсказуемыми. Этот стрелок ведь все проанализировал. Брешь в системе безопасности он увидел в вузе. Надо устранять провалы в оперативно-разыскной деятельности. И вызвать на ковер ответственных правоохранителей - вплоть до уровня Госдумы.

Сергей ГРИНИН, глава организации «Гражданская безопасность»:

- Самая эффективная история - разрешить гражданам владеть короткоствольным огнестрельным оружием. Даже то травматическое оружие, что есть на руках у граждан, спасло сотни жизней.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ:

- В США есть программа, которая называется «Беги. Прячься. Борись». Инструктируются все, кто преподает или учится в вузе. Не можешь убежать или спрятаться - готовься нападать на агрессора. Мы подготовили ролики на эту тему. А система внутренней безопасности - не панацея.

Александр ЖИЛИН, глава Центра изучения общественных прикладных проблем:

- Когда не формируем образ будущего, молодые теряют берега. Надо выработать систему, которая создает гражданина, а не биологическое существо.

Анна ЛЕВЧЕНКО, глава Мониторингового центра:

- Надо не распространять подобную информацию, работать по профилактике, запретить публиковать видео с мест преступления и фото, героизирующие таких «героев».