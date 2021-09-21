Прибывшего в Нью-Йорк президента Бразилии не пустили в ресторан

Администрация одного из нью-йоркских ресторанов отказалась сделать исключение для президента Бразилии Жаира Болсонару. Фото: REUTERS

Администрация одного из нью-йоркских ресторанов отказалась сделать исключение для президента Бразилии Жаира Болсонару и не пустила его внутрь заведения из-за отсутствия у него документа о прививке от коронавируса.

Политику и сопровождающей его делегации было предложено поужинать за столиком на открытом воздухе, передает Reuters.

Болсонару прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Ближе к вечеру президент решил пойти куда-нибудь поужинать, но столкнулся с непреодолимой проблемой – его наотрез отказались впустить в зал ресторана из-за отсутствия сертификата о прививке.

И это несмотря на то, что политика узнали. Сотрудники заведения извинились и объяснили, что даже при всем уважении к президенту не могут нарушить предписанные правила – обслуживать в помещении можно лишь клиентов, прошедших вакцинацию против коронавируса.

Чтобы окончательно не испортить Болсонару вечер, администрация ресторана распорядилась отгородить на улице часть тротуара, куда и поставили столики для бразильской делегации.

– Президент Бразилии находился снаружи, поскольку там разрешается находиться тем, кто не вакцинирован. Мы сделали все для того, чтобы он смог пообедать у нас,— рассказал один из сотрудников ресторана.

Утром Болсонару и вся бразильская делегация позавтракали в ресторане отеля, несмотря на размещенную при входе в зал табличку с требованием предъявить свидетельство о вакцинации. Работник, к которому обратились за разъяснениями журналисты, заявил, что не собирается требовать что-либо от политика такого ранга и попросил представителей прессы покинуть заведение.