Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным

8 Июль 2020 2020-07-08T18:07:16+03:00

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Заразившийся коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что лечится гидроксихлорохином. Этот противомалярийный препарат принимал в качестве профилактики его американский коллега, Дональд Трамп. Лидер США рекламировал лекарство как максимально надежное, хотя на тот момент препарат проходил проверку.

В Оксфорде ученые поспешили опровергнуть утверждения Трампа - гидроксихлорохин не предотвращает заражение. А во Франции и вовсе заявили, что лекарство имеет побочные эффекты, поэтому его не желательно назначать сердечникам. В июне в США аннулировали разрешение на использование препарата.

- Мне намного лучше, значит лекарство работает,- приводит слова Болсонару Daily Mail. - Мы знаем, что ни один из множества существующих в мире препаратов от коронавируса не доказал свою эффективность научно, но я еще один человек, для которого это работает. Поэтому я доверяю гидроксихлорохину.

На Болсонару хотят подать в суд журналисты за то, что он собрал конференцию, чтобы объявить о заражении. Президент встал перед камерами и снял маску.

ИСТОЧНИК KP.RU