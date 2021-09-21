В США смертность от COVID-19 бьет рекорды

Последние дни в США проходят под знаком рекордной смертности от коронавируса. Фото: REUTERS

Последние дни в США проходят под знаком рекордной смертности от коронавируса: в среднем за сутки от опасной инфекции и ее последствий умирает около 2 тысяч человек. Количество жертв уже превысило показатели пандемии испанского гриппа в 1918 году.

Смертность от коронавируса в США выросла и достигает 1900-2000 человек за сутки. Врачи объясняют это тем, что в подавляющем большинстве случаев у больных выявляют вариант «дельта».

По оценкам специалистов, пандемия испанского гриппа, которая свирепствовала в мире в 1918-1920 годах, унесла жизни около 675 тысяч американцев, жертвами COVID-19 по последним данным стали уже 675446 жителей США.

По мнению вирусологов, такое количество смертей от заболевания при современном развитии медицины – очень тревожный признак, передает Bloomberg.

В то же время количество новых случаев заболевания с начала месяца постепенно снижается. В среднем в стране ежедневно регистрируется примерно 150 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это на 10% меньше, чем было в конце августа. Это дает экспертам право говорить, что страна перевалила через пик очередной волны пандемии.

Согласно статистике, в больницы ежедневно с COVID-19 доставляют около 100 тысяч пациентов – и это тоже 10%-ное снижение по сравнению с началом сентября.

На фоне неблагоприятной ситуации идут упорные разговоры о необходимости ревакцинации – в Америке считают, что причин проводить поголовную третью прививку от коронавируса пока нет. Однако врачи рекомендуют сделать это лицам старше 65 лет, либо тем людям, чьи медицинские показатели свидетельствуют о риске развития тяжелого течения болезни.

Несмотря на то, что кампания по вакцинации в стране стартовала очень хорошо, в последнее время ее темпы заметно снизились и на сегодняшний день непривитым остается каждый четвертый житель США.