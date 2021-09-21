Коронавирус стал самой смертоносной эпидемией в истории США

Число жертв коронавируса в США продолжает расти на фоне распространения дельта-штамма Фото: REUTERS

По данным на вечер понедельника, 20 сентября, в Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса из-за последствий COVID-19 скончались в общей сложности 675885 человек. Такие цифры приводятся на сайте американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений, поступающих от федеральных и региональных властей в США.

Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в Штатах превысило количество жертв эпидемии так называемого испанского гриппа, которая в 1918 – 1919 годах, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ), унесла жизни 675 тысяч американцев. Ранее именно пандемия «испанки» считалась самой смертоносной эпидемией в истории США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября сообщалось, что из-за «ковида» в США скончались 666,5 тысячи человек. Число летальных случаев в стране растет, в частности, и в результате распространения «индийского» штамма коронавируса, который получил название «дельта».

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