Валентин Гафт был тайно влюблен в Марину Неелову

Валентин Гафт тщательно скрывал свой роман с актрисой. Фото: Кадр из фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?», 1977 г.

Не секрет, что Гафт отличался влюбчивостью. У него было четыре жены и много романов. А недавно стало известно, что в 80-е у Гафта и его партнерши, примы театра «Современник» Марины Нееловой, были романтические отношения.

Утешил после разрыва с Каспаровым

В 80-е любимая актриса Галины Волчек Марина Неелова попала в публичный скандал. О ее некрасивом разрыве с шахматистом Гарри Каспаровым, который потом эмигрировал, шумел весь столичный бомонд.

Роман 21-летнего Каспарова и 37-летней Нееловой длился два года, с 1984-го по 1986-й. Когда же актриса призналась ему, что беременна, Каспаров ребенка не принял. С той поры они больше никогда не общались, актриса вычеркнула его из жизни. В театре «Современник» коллеги были возмущены поступком шахматиста. И наиболее эмоционально защищал Неелову Валентин Гафт, который прилюдно заявил: «Каспаров недостоин, чтобы его принимали в приличном доме». В 1987 году Марина Неелова родила дочку Нику.

После тяжелого разрыва с Каспаровым, как говорят, Неелову утешал Валентин Гафт. Их отношения на некоторое время вышли за пределы профессиональных…

Сводила с ума

- В конце 80-х мы с Валентином Гафтом были на гастролях в Крыму, - рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. - Гафт приехал с тогдашней гражданской женой Аллой. Я решил спросить у него совета как у старшего товарища и опытного в амурных делах человека. В Москве у меня остались жена и двухгодовалая дочь, а я страдал уже несколько лет неразделенной любовью к актрисе Театра им. Маяковского Татьяне Мухе. «Как избавиться от чувства?» - спрашивал я Гафта. И он мне сказал: «Не вынимай занозу любви из сердца - ты же поэт, наслаждайся этим сокровищем и пиши о нем. Все само пройдет, и пустота в сердце расстроит тебя больше». Потом подумал и сказал: «Спасибо тебе за исповедь. Откровенность за откровенность. Я сюда приехал с Аллой, а мысли и чувства далеко: я люблю Марину». И через паузу: «Неелову! Больше не хочу ничего говорить…»

Марина Неелова была одной из первых красавиц советского кино. Фото: Кадр из фильма

На момент, когда Валентин Иосифович переживал чувство к Нееловой, он жил с виолончелисткой Аллой, которая мучила его ревностью (и не всегда беспочвенной). Про Аллу Гафт рассказывал, что она играла в оркестре под управлением Евгения Светланова. «Хорошая женщина, но странная: почему-то она думала, что я ей постоянно изменяю, - рассказывал актер в интервью журналистам. - Однажды она устроила скандал прилюдно. Мы были в Доме кино на премьере фильма «Ночные забавы», где я играл любовника героини Ирины Алферовой. В начале фильма есть сцена, в которой мы с Ириной лежим в постели. Алла дальше даже смотреть не стала - развернулась и как дала мне по морде! Тут уж я ушел. Больше мы с ней не встречались».

При этом в актерской тусовке судачили, что Алферова вполне могла очаровать Гафта. А уж роковая Неелова просто сводила его с ума. При этом оба тщательно скрывали свои отношения. Неелова вышла замуж за дипломата, и дальше Валентину Иосифовичу только оставалось страдать от своей любви. Их романтические отношения плавно перетекли в дружеские.

Трусы вместо кляпа

Актриса спустя годы даже иронизировала по поводу Гафта. С ее слов, Гафт на репетиции «Трех сестер» в постановке Волчек стеснялся поцеловать ее героиню. Но пообещал: на премьере я тебя так поцелую, забудешь все на свете. И действительно поцелуй был сумасшедшим, о нем Неелова вспоминала с улыбкой: «Жду с ужасом. Премьера. И вот я - на рояле. Гафт подходит ко мне, хватает, наклоняется - и мое лицо уходит в него. Я вижу все - Валины гланды, желудок... Потом он, как вантуз, чмокает и вытирает губы. «Вот так вот», - говорит Валя, будто после этого поцелуя я должна уйти в декрет».

Репетируя спектакль по пьесе чилийского драматурга, актрисе нужно было связать высокого актера, а затем засунуть в рот трусы - кляп. «Зная непростой характер Гафта, решила заранее обсудить с ним сцену. Я его попросила принести трусы жены, которыми нужно будет заткнуть рот. Говорю: «А то потом ты будешь недоволен чем-нибудь снова», - вспоминала Неелова. - На это услышала: «Нет, у нее большая попа».

КСТАТИ

Памятник делает скульптор, установивший надгробие Юрскому

Ольга Остроумова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова артиста Ольга Остроумова рассказала «КП», что вскоре на могиле Гафта появится каменное надгробие.

- Памятник делает известный скульптор Андрей Налич, - сообщила Ольга Остроумова. - Андрей Налич хорошо известен среди мастеров культуры, политиков.

- На Троекуровском кладбище рядом с могилой Гафта находится могила народного артиста России Сергея Юрского, с которым Валентин Иосифович очень дружил. Памятник на ней тоже выполнен мною и моим сыном Павлом Наличем, - рассказал «КП» Андрей Налич. - Стоит задача создать единую композицию из двух памятников, чтобы ни один из них не превосходил другой. Этого хотят родственники великих артистов. Детали эскиза уточняются. Камень будет зеленый с элементами бронзы. Родные хотят успеть с установкой к Пасхе, но есть трудности - кладбище с 15 октября по 15 марта по правилам не разрешает установку, нужно специальное разрешение. Этим сейчас занимается вдова.