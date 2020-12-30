Ушел из жизни актер Валентин Гафт, оставивший после себя много ролей и стихов. Все знают его фамилию, ставшую громкой и вписанную золотыми буквами в советскую и российскую культуру. Однако мало кто знает, что, оказывается, был момент, когда Гафт отказался от нее и взял фамилию жены.Она - звезда подиума, он - начинающий артист- В 70-х годах я жил в Москве рядом с Гафтом, - рассказал «КП» бывший сотрудник КГБ Олег Леонов. - Мы с ним общались по-соседски. Он мне рассказывал, как много душевных мук ему доставила его первая жена, красавица Елена Изергина. Она работала манекенщицей в Доме моделей на Кузнецком Мосту, бывала на показах мод за границей, ей оказывали знаки внимания видные мужчины. Ее фамилия в советские годы была известна. И у нее лучше получалось делать карьеру, чем у мужа, тогда еще никому не известного начинающего артиста. Он еще не был тем Гафтом, каким мы его все запомнили. Отличался неуживчивым характером, возможно, поэтому долго искал свой театр. Ссорился с режиссером Валентином Плучеком, который его быстро выгнал из Театра сатиры. Потом не единожды рубил с плеча и хлопал дверью. В его трудовой книжке была запись, что утром он принят в театр Моссовета на должность актера, а вечером того же дня (после короткой репетиции с режиссером Юрием Завадским) - другая: освободить от занимаемой должности.Когда мы с ним общались, он уже развелся с первой женой, был холостяком. Но, бывало, засиживался у меня в квартире и мог… просто набрать номер ее телефона и молчать в трубку, слушая ее голос. Мог немного выпить и долго говорить о ней, словно мучая себя этими воспоминаниями. Было видно, что он продолжал ее сильно любить. Елена Изергина ему изменила, ушла от него к известному кинодраматургу Далю Орлову. А Валентин еще долго страдал. Даже говорил, что, когда она от него ушла, была мысль наложить на себя руки, но эту слабость он быстро прогнал.Меня поразило его признание: ради первой жены он брал ее фамилию! Ненадолго, потом вернул свою родную, решив, что это правильно. Но такое было в его жизни, он это не афишировал. Я вообще этого не понимал: зачем? А он говорил, что хотел сделать ей приятное. Елена носить фамилию Гафт не хотела. Говорила, что по звучанию это похоже на «гав». У жены он был под каблучком. Первое время он, женившись, пришел жить в однокомнатную квартиру к жене и теще, отгородив угол досками. Во всем старался им угодить.В те годы многие артисты брали себе псевдонимы, скрывая национальность. Отчасти, возможно, и Валентин из-за этого взял фамилию Изергин. Но сам он мне говорил, что сделал это ради жены. Валентин при всей своей внешней крепости и силе был очень ранимым.Скрывал, что выгнали из театраС Еленой Изергиной Гафт познакомился в 1959 году. Валентину тогда было 25 лет, Елене - чуть меньше. Она жила в доме, во дворе которого актер периодически играл в футбол с друзьями. Там он ее и увидел и стал ухаживать.Однажды Валентин пригласил Елену с матерью на свой дебютный спектакль в Театре сатиры и от волнения провалил выступление.«В спектакле «Тень» по пьесе Евгения Шварца он играл роль Ученого, - вспоминает писатель Федор Раззаков. - Помимо него в постановке был занят чуть ли не весь цвет театра: Анатолий Папанов, Евгений Весник, Ольга Аросева, Зоя Зелинская. На премьеру Гафт пригласил маму и свою невесту, чтобы они порадовались за него. Двигаясь по сцене на ватных ногах, Гафт произносил реплики так тихо, что зрители во втором ряду их уже не слышали. Затем он перепутал Аросеву с Зелинской, чем поверг обеих актрис в панику. А далее и вовсе произошла катастрофа. Когда Гафт поднялся на балкон, гвозди, державшие его, отогнулись, и вся конструкция вместе с актером рухнула в оркестровую яму. К счастью, ему удалось зацепиться за решетку и вылезти обратно на сцену, однако зал уже умирал от смеха. В итоге Гафта в Театр сатиры так и не взяли».После провала в доме Гафта собрался семейный совет, на котором было решено: «Надо спасать Валю - искать ему другую профессию». Он соврал родителям и своей невесте, что его оставили в театре на испытательный срок, хотя на самом деле его не взяли даже рабочим сцены. Обман продолжался в течение нескольких недель, и все это время Гафт безуспешно искал работу. Денег не было, поэтому он втихаря продавал что-то из своих вещей. А на вырученные деньги дарил невесте и ее матери конфеты.Покорила Гагарина и КарденаНесмотря на сложные условия быта в однушке вместе с тещей, Гафт очень любил свою красавицу Алену. По его признанию, люди постоянно засматривались на его жену. «Ей оборачивались вслед, она мне изменяла», - говорил он в интервью. Позже Гафт шутил, что его раздражала страсть жены к животным. Она постоянно подбирала бездомных котят, раненых голубей и всем старалась помочь, приносила в дом. В квартире стоял запах кошачьей мочи, валялись шерсть животных и перья птиц. «Я ходил весь в шерсти и перьях, но я ее любил», - вспоминал актер.Елена часто участвовала в модных показах за рубежом. В одной из таких поездок на выставке советской моды в Лондоне она познакомилась с космонавтом Юрием Гагариным. Однажды модельер Пьер Карден пригласил своего коллегу Вячеслава Зайцева в Париж на показ. Для поездки выбрали Изергину и еще одну девушку. Но вторую манекенщицу и Зайцева из страны не выпустили, так что Изергина одна представляла всю советскую коллекцию.Драматург Даль Орлов увидел Елену в конце 1960-х на концерте и сразу стал за ней ухаживать. Ему сообщили, что у нее есть муж - актер. Но это его не остановило. И однажды, когда Гафт уехал на съемки на месяц, подруга Елены маякнула Далю. Он пустил в ход все свои чары и отбил у Гафта жену.А ЧТО ПОТОМ?Долго не везло в личной жизниАктер не мог простить любимую и больше с ней не встречался. В личной жизни ему потом долго не везло. Брак со второй женой, балериной Инной Елисеевой, оказался неудачным. Их единственная дочь Ольга в 22 года покончила с собой. Лишь в 60 лет Гафт обрел позднее семейное счастье с актрисой Ольгой Остроумовой. Они познакомились на съемках фильма «Гараж» Эльдара Рязанова. Но тогда Остроумова была замужем за режиссером Левитиным, и Гафт уговаривал себя найти в ней недостатки и выбросить из головы. Однако спустя годы они встретились. Узнав, что Остроумова развелась с мужем, Гафт не упустил свой шанс.ПОСЛЕДНИЕ ДНИПасынок актера Михаил Левитин-младший: Он угасал после инсульта- Я до последнего общался с Валентином Иосифовичем, я его очень любил, - рассказал «КП» режиссер Михаил Левитин-младший, сын Ольги Остроумовой от первого брака. - Он угасал после июльского инсульта. Врачи говорили как есть: не выкарабкается. Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день, но это было внимательное, яркое общение. А так он все время спал, дремал.- Он понимал, что с ним?- Да. И страдал. Не все время, но иногда понимал остро, что фактически беспомощный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВнебрачный сын Валентина Гафта из Бразилии отказался биться за наследствоВадим возмущен обвинениями в свой адрес, но скандалить не стал (подробности).Вдова Николая Караченцова: \\"Гафт перед смертью был в очень плохом состоянии\\"Людмила Поргина пропустила похороны артиста, так как на нее напала тоска и она укатила на курорт (подробности).Наследие под угрозой: кто мешает исполнить последнюю волю Валентина ГафтаПосле смерти артиста вскрылась некрасивая история (подробности).