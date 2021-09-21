Премьера второго сезона сериала «Молодые и сильные. Проклятие выживших»

Режиссером картины стал Виктор Конисевич («Аль-Капотня», «Лесник», «Пять минут тишины», «Меч» и др). В центре сюжета - жизнь небольшой группы людей, «молодых и сильных», выживших после глобальной катастрофы. Место действия – Россия. Со времени событий первого сезона прошло несколько лет.

«Многих в нашем фильме удивит ощущение правдоподобности происходящих событий. Убеждён, что при правильном прочтении знаков, наше будущее можно считывать и предугадывать. Эта энергия предощущения – повсюду. Ну, а от неожиданного финала, который мы предлагаем зрителю - у меня самого по спине пробегают мурашки. Хотя для наших героев всё заканчивается вполне оптимистично, - они оказываются в новом мире. А какой он, и будут ли они счастливы – зритель узнает совсем скоро», - поделился режиссер проекта Виктор Конисевич.

По словам режиссера, в новом сезоне появляются и новые герои. Одни из ярких – Питон и Икота. А остатки человечества окончательно разделяются на два лагеря – «тупарей» и «адекватов». «Тупари» не помнят прошлого и живут племенами. Они не отягощены памятью о прошлых навыках, у них постепенно появляются зачатки способностей, которые «адекватам» кажутся ненормальными: чтение мыслей, телепатия, у тупарей появились экстрасенсорные лекари.

А к «адекватам» память о прошлом вернулась полностью. Они изо всех сил стараются возродить утраченную цивилизацию, сражаются за ресурсы, пытаются наладить связь, промышленность, транспорт. По вечерам смотрят записанные на флэшки фрагменты ушедшего мира, по крупицам восстанавливают свою историю, основы наук и из уст в уста передают легенды нового времени.

Однако, «адекваты» сталкивается с неведомой и разрушающей силой. Кто-то хочет их уничтожить. После нападения на форт главный герой Гош – предводитель одной из коммун «адекватов», вместе с друзьями Цыганом и Питоном, отправляются к таинственному Бункеру, чтобы во всем разобраться. Неожиданно в их команде появляется и девушка Икота из племени «тупарей». Герои даже не подозревают, что именно обитатели Бункера хотят окончательно избавиться от «адекватов»…

Главному герою предстоит сделать выбор. Какое бы решение он ни принял, мир никогда не станет прежним.