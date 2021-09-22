Диеты, пиво, спорт: о неожиданных провокаторах головной боли рассказала профессор-невролог

Прямая связь мигрени и умственных нагрузок это миф Фото: Shutterstock

В сентябре во всем мире отмечается Неделя осведомленности о мигрени. Этим видом головной боли страдает более миллиарда человек, или каждый седьмой житель Земли. Для ученых и врачей причины и процесс развития мигренозных приступов еще сохраняют немало загадок. Однако за последнее время удалось значительно продвинуться в исследованиях. Что сегодня известно о провокаторах, которые чаще всего вызывают обострения мигрени, рассказала главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко.

ОТ СЫРА ДО ФАСТФУДА

- Мигрень, пожалуй, чемпион по количеству провокаторов, которые могут вызывать приступ, - говорит эксперт. - И это отличительная черта данного вида головной боли. Когда пациент жалуется: «у меня голова болит от всего», при потеплении и похолодании, от голода и переедания, недосыпа и долгого сна - здесь сомнений быть не может. У человека мигрень.

Если говорить о питании, то самые известные среди провокаторов мигренозных приступов - твердые сыры, шоколад и красное вино. Но, разумеется, это не значит, что из-за них будет раскалываться голова у каждого пациента с мигренью. Пищевые триггеры есть далеко не у всех, и, как правило, люди о них узнают опытным путем, поясняет доктор Наприенко. Некоторые, например, могут замечать, что приступ начинается после фастфуда.

Гораздо менее очевидная для самих пациентов проблема, которая набирает силу в наше время - диеты для похудения.

- Голод очень часто бывает провокатором мигрени, - предупреждает врач. - Когда мы долго не ели, в организме снижается уровень глюкозы. Это может вызывать изменение сосудистого тонуса, в том числе, в головном мозге, и приступ мигрени.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Не делайте больших перерывов между ужином и завтраком

- Сейчас из-за бесконечной борьбы с лишним весом люди нередко стремятся не есть после 6-ти вечера. При этом поздно ложатся и встают отнюдь не в 6 утра. В результате получаются большие голодные перерывы, которые ведут к развитию приступов головной боли, - рассказывает профессор Наприенко. - Очень часто такие люди говорят, что их терзает головная боль с утра. Поэтому мы настойчиво рекомендуем пациентам с мигренью не допускать голодных промежутков. Ешьте часто и понемногу. Это помогает. Если пациент борется с лишним весом, то мы ему рекомендуем хотя бы за час до сна легкий перекус.

Кроме того, можно посоветовать брать с собой что-нибудь сладкое, конфету или сухофрукт - на случай, если в какой-то день соблюдать режим частого питания не получается, поясняет врач. В дебюте приступа головной боли бывает достаточно перекусить для быстрого восполнения уровня глюкозы, выпить сладкий чай, и это может спасти от развития приступа.

Однако часто так поступать не стоит, поскольку злоупотребление сладостями на голодный желудок способствует снижению чувствительности к инсулину, что чревато серьезными сбоями в работе организма, предупреждают эндокринологи.

АЛКОГОЛЬ: НЕТ ПИВУ И ИГРИСТЫМ ВИНАМ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ - КОНЬЯК

Как известно, алкоголь снижает чувствительность и в некоторых случаях может временно притуплять боль. Что будет, если попытаться с помощью спиртного унять мигрень?

- Алкоголь вызывает расширение сосудов, - напоминает доктор Наприенко. - А в разгар приступа мигрени у человека сосуды как раз расширены, идет воспаление их стенок, и это приводит к боли. Поэтому, если пациент принимает алкоголь, то еще больше усугубляет приступ. Особенно неблагоприятно в этом плане действуют шипучие напитки – пиво, шампанское.

Иногда обстоятельства, например, по работе складываются так, что людям бывает необходимо принять участие в застолье со спиртным. Тогда в крайнем случае, если никак нельзя отказаться, лучше выпить немного крепкого спиртного. «Считается, что коньяк в меньшей степени провоцирует приступы головной боли. Маленькая доза – около 30 мл - способна тонизировать сосуды и порой может снизить риск развития приступа», - поясняет эксперт.

Но в целом пациентам с мигренью врачи-неврологи рекомендуют избегать алкоголя. Допустимо поднять бокал на День рождения и Новый год.

УМСТВЕННЫЙ ТРУД: ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧАЩЕ СТРАДАЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

- Прямая связь мигрени и умственных нагрузок это миф, - поясняет профессор Наприенко. - Он возник, с одной стороны, благодаря тому, что люди интеллектуального труда в принципе более трепетно относятся к состоянию своей головы и чаще обращаются к врачам, пополняя статистику диагнозов. С другой стороны, огромное количество известных людей с высоким интеллектом страдало мигренью (Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, Петр Чайковский, Людвинг ван Бетховен, Достоевский, Ги де Мопассан. - Ред.).

В то же время исследователи склоняются к тому, что этот вид головной боли в большей степени характерен для определенного типа личности. Зачастую это люди амбициозные, с высоким уровнем притязаний, рассказывает Маргарита Наприенко. «Скажем, если в семье две дочери, одна веселушка-хохотушка, а вторая серьезная, сосредоточенная, амбициозная, то, скорее всего, голова будет чаще и сильнее болеть у второй, чем у первой», - отмечает врач.

И КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ, И СПОРТ

Мигрень больше распространена среди женщин, чем среди мужчин. Это объясняется, в том числе, частыми колебаниями гормонального фона, может быть связано с критическими днями, беременностью, поясняет доктор Наприенко. Зато в период климакса, снижения уровня женских половых гормонов эстрогенов мигрень может проходить или становиться более редкой и менее тяжелой.

Как ни странно, провокатором мигренозных приступов у некоторых людей бывает спорт. А уж на пике, когда голова раскалывается, малейшие физнагрузки могут резко ухудшить состояние - это характерное отличие мигрени от, например, другой распространенной напасти, головной боли напряжения.

Однако совсем отказываться от спорта, разумеется, пациентам с мигренью никто рекомендовать не будет. Дефицит движения чреват большим вредом для всего организма. Врачи-неврологи смогут посоветовать наиболее подходящие виды физнагрузок и оптимальное время для них.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА НАПРИЕНКО

Устаканьте режим дня и не бросайтесь в крайности

- Очень важно наладить режим труда и отдыха. Приучить себя к более-менее регулярным занятиям подходящим вам видом спорта. Питаться упорядоченно. Хаотичный образ жизни, когда вы то круглосуточно сидите-лежите, то надрываетесь в фитнес-зале, то худеете, то объедаетесь, это большое зло, предупреждает доктор Наприенко.

- Исключите известные вам продукты-триггеры, запускающие приступ.

- Старайтесь легче относиться к жизни, не принимать события близко к сердцу, не зацикливаться на негативных моментах. Стрессы тоже в числе триггеров мигрени. Помочь справляться с ними, вырабатывать стрессоустойчивость может психотерапевт. «Во всех рекомендациях – и в российских, и в европейских, и в международных – при всех видах головной боли, особенно хронических, ведущее место отводится психотерапевтам», - отмечает профессор Наприенко.

- Если приступы мигрени мучают чаще 8 раз в месяц, обязательно нужно обращаться к неврологу для подбора профилактической терапии, которая снизит частоту и силу боли.

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Приступами этого вида головной боли страдает более миллиарда человек во всем мире - как продвинулись наука и медицина в изучении и лечении мигрени, kp.ru рассказала профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко (подробности)