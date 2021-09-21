Врач-невролог назвала частые ошибки в борьбе с мигренью

Окончательная теория происхождения мигрени и развития приступа не сформирована Фото: Shutterstock

Когда людей в любой стране мира спрашивают, что портит им самочувствие чаще всего, вырисовывается бесспорный лидер: головная боль. Она может начинаться после прививки от коронавируса и мучит при заболевании ковидом. Пронзает при инсультах и терзает при опухолях головного мозга. Однако в абсолютном большинстве случаев встречаются два вида так называемой первичной головной боли, то есть не связанной с другими заболеваниями (в отличие от вторичной боли, например, при опухолях или сосудистых катастрофах). Это головная боль напряжения и мигрень. Последней по данным Всемирной организации здравоохранения страдает более миллиарда человек, или каждый седьмой житель Земли. Ежегодно в сентябре проходит специальная международная неделя осведомленности о мигрени.

Что стало известно ученым и врачам об этой напасти за последнее время и какие ошибочные представления о мигрени и ее лечении наиболее распространены сегодня, журналистам рассказала главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко.

ПРОБЛЕМА 1: ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ

- Традиционно в советское время, а я застала еще этот период, головную боль мы практически не лечили, - рассказывает профессор Наприенко. - С одной стороны, такое заболевание было, все его знали. А с другой стороны, его как бы и не было, потому что больничный лист наши пациенты получить не могли. Были расхожие выражения типа «Мигрень – работать лень», они и до сих пор живучи. И очень многие пациенты именно по этой причине не приходят к специалистам. По эпидемиологическим данным при эпизодической мигрени, которая терзает до восьми раз в месяц, только каждый четвертый человек обращается к врачам. Если голова болит чаще, к специалистам идет только половина, каждый второй.

На самом деле мигрень, конечно же, является полноценным самостоятельным заболеванием, поясняет эксперт. Хотя, и на сегодня эта болезнь сохраняет загадки для ученых и врачей.

ПРОБЛЕМА 2: ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ

- Окончательная теория происхождения мигрени и развития приступа не сформирована. В этом направлении сделаны большие шаги, часть процессов специалистам понятна, но до конца механизм еще не изучен, - говорит Маргарита Наприенко. - Мы знаем, что есть люди с определенным функционированием мозга: он у них подвержен легкому возбуждению под влиянием самых разных провоцирующих факторов. На фоне таких провокаторов запускаются определенные нейрохимические процессы в мозге, при которых изменяются уровни различных веществ. Среди них, в том числе, серотонин, известный в народе как «гормон удовольствия».

Под влиянием происходящих процессов при мигрени развивается так называемая «корковая распространяющаяся депрессия», продолжает врач. Она проявляется в снижении электрической активности клеток мозга. «Эта волна распространяется по мозговой ткани, вызывая сужение сосудов, что приводит к снижению кровотока в мозге. В этот период у людей может наблюдаться такой предшественник головной боли, как аура (подробно см. ниже), - рассказывает профессор. - Однако достаточно быстро эта волна проходит, и сосуды начинают расширяться. В них развиваются воспаления, кровь бьет в воспаленную стенку сосуда, и в этот период люди начинают чувствовать боль».

При мигрени с аурой перед приступом головной боли наблюдается целый каскад разных неврологических симптомов.

- Это могут быть изменения зрения, чувствительности, нарушения речи. Но очень важно, что эти изменения обратимы, то есть они могут длиться от пяти минут до часа, и должны пройти обязательно, - подчеркивает доктор Наприенко. - Когда это случается впервые, пациенты очень пугаются, и врачи не всегда могут разобраться. Такие обратимые симптомы могут приниматься за острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты).

ПРОБЛЕМА 3: УГРОЗЫ ЖИЗНИ НЕТ, НО ЕЕ КАЧЕСТВО СНИЖАЕТСЯ РАДИКАЛЬНО

Мигрень не является угрожающим жизни заболеванием, поясняет Маргарита Наприенко. И в том числе из-за этого пациенты нередко сталкиваются с непониманием знакомых, близких людей, коллег и работодателей.

- Человек как будто здоров, у него руки и ноги на месте, он стоит, может работать с точки зрения окружающих. И при этом говорит, что ничего делать не может. О случаях, когда работодатели увольняли людей из-за мигрени в России, мне не известно. А вот семьи, в которых мигрень становилась причиной серьезных проблем во взаимоотношениях, встречались на приеме. Приходилось даже писать нелепые справки о том, что действительно пациент или пациентка в определенный период времени могут быть плохо трудоспособны или нетрудоспособны вовсе. И, соответственно, в этот период им рекомендован относительный покой.

Что будет, если не заниматься специальным лечением мигрени, терпеть приступы, а в случае, когда они совсем уж невыносимы, вызывать "Скорую"? Именно такой подход и практикует большинство пациентов, подтверждает врач.

- Перетерпеть, конечно, можно, понимая, что приступ закончится. Но одно дело, если человек ничем не обременен, не работает, у него нет детей, требующих присмотра. Тогда, может быть, он может лечь в темной комнате и ждать, когда мучения пройдут. Но если начинается беспрерывная рвота и разрывающая головная боль, то люди вызывают «Скорую». Увы, на самом деле она не может сильно облегчить состояние при мигрени, - поясняет профессор Наприенко. - Да, на фоне сильной боли у человека может подскочить артериальное давление и начаться паника, тогда введут успокоительные препараты и для нормализации давления. Но ресурсов, чтобы подействовать на сам болевой приступ при мигрени, у Скорой нет.

ПРОБЛЕМА 4: КАК ЖЕ ЛЕЧИТЬСЯ?

Есть два подхода, говорит эксперт. При эпизодической мигрени (приступы не чаще 8 раз в месяц) используются препараты для снятия приступа головной боли. Если же мигрень мучает часто, то назначается профилактическая терапия - она делает приступы реже и снижает боль.

- От мигрени излечиться полностью нельзя, потому что это генетически детерминированное заболевание, - поясняет Маргарита Наприенко. - Но сделать приступы редкими и не тяжелыми сегодня вполне возможно, о чем большинство пациентов не знает.

Золотым стандартом лечения мигренозного приступа является прием аспирина, продолжает профессор. «Лучше шипучего, обязательно в большой дозировке, 1 000 мг (обратите внимание на противопоказания! - Ред.). Также могут добавляться препараты от тошноты, если она есть. Очень часто во время приступа мигрени лекарства плохо усваиваются в желудке, и тогда мы назначаем препараты, усиливающие перистальтику. И рекомендуем низкие дозы кофеина. Это может быть чашка сладкого чая, кофе или даже «Кока-Кола».

Важный момент: если у человека заболела голова, то крайне нежелательно сразу браться за таблетку, подчеркивает доктор Наприенко. В организме работает система противодействия боли и вполне возможно, что она справится, не дав развиться приступу. Те же чай, кофе или кола могут помочь. Слишком частый и скорый прием обезболивающих лекарств чреват развитием так называемой лекарственно-индуцированной головной боли, предупреждает невролог.

- Если прошел час, и голова по-прежнему болит, то нужно принимать препараты класса триптанов. Они были созданы специально для купирования мигренозных приступов и совершили настоящую революцию (первое лекарство такого класса зарегистрировано еще в 1991 г. - Ред.). Только имейте в виду, что триптаны вызывают сужение сосудов, поэтому их не рекомендуется применять во время ауры при мигрени (см. выше) - если у человека развивается такое состояние, то целесообразно сначала принять аспирин. Возможно, он позволит вообще избежать приступа. Если же нет, то после исчезновения ауры принимается триптан.

ПРОБЛЕМА 5: ПРИВЫКАНИЕ К ЛЕКАРСТВАМ

- У триптанов, которые быстро снимают приступ и возвращают человеку работоспособность, есть особенность: при неправильном использовании к ним достаточно быстро может развиться привыкание, - отмечает профессор Наприенко. - Поэтому мы всегда предупреждаем пациентов: нужно строго контролировать количество принимаемых препаратов. Как только цифра превышает 8 приемов в месяц для триптанов и 10-12 для простых анальгетиков (аспирин, цитрамон, парацетамол, ибупрофен и т. д.), это прямое показание для обращения к специалисту. Чтобы пациенту назначили адекватную терапию и подобрали профилактическое лечение.

Если же продолжать глотать обезболивающие в лошадиных дозах и огромных количествах, то развивается та самая упомянутая лекарственно-индуцированная головная боль, и человек попадает в замкнутый круг, поясняет врач.

Для лечения частой, хронической мигрени в качестве профилактического лечения используются препараты ботулинического токсина типа А, а также лекарства нового поколения на основе моноклональных антител. Последние появились у нас в стране совсем недавно, около года назад, подобрать и назначить их может только врач.

БУДЬ В КУРСЕ

Как распознать мигрень

Для диагностики врачи проводят опрос пациента. Проверить себя можно и самостоятельно. Вот основные признаки мигрени:

- приступы головной боли длятся от 4 до 72 часов и повторяются;

- у боли есть минимум две характеристики из списка: сильная, пульсирующая, односторонняя, заставляет меньше двигаться (усиливается при наклонах, физнагрузках);

- еще есть минимум один из таких симптомов: тошнит, раздражает свет и (или) звуки.

Источник: «По голове себе постучи. Вся правда о мигрени и других видах головной боли», автор Кирилл Скоробогатых, руководитель Университетской клиники головной боли.

Продолжение следует. Во второй части материала в ближайшее время на kp.ru читайте о том, как на головную боль влияют те или иные продукты, диеты, алкоголь, а также что известно о самых частых провокаторах мигрени.

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