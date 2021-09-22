Президента Франции обвинили в использовании государственных средств на собственную предвыборную кампанию

Эммануэля Макрона обвинили в расходовании государственных средств на собственную предвыборную кампанию. Фото: REUTERS

Действующего президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в расходовании государственных средств на собственную предвыборную кампанию.

Заявление прозвучало из уст политического оппонента Макрона и еще одного претендента на главный пост страны Ксавье Бертрана.

Говоря о «растрате» 5 миллиардов евро, Бертран имел в виду финансовые обещания Макрона, которые тот дал в ближайшие две недели. Так, президент пообещал выделить фермерам, пострадавшим от непогоды, 600 миллионов евро компенсации, также планируется на 500 миллионов евро увеличить затраты на деятельность совета по вопросам безопасности и потратить 2 миллиарда евро в следующем году на обновление энергетической структуры страны. Кроме того, малоимущим семьям будет выделено по 100 евро госпомощи для оплаты коммунальных услуг.

Средства пока не потрачены – обещания со стороны президента - это всего лишь обещания, но эксперты полагают, что эти и некоторые другие затраты действительно будут отражены в бюджете Франции на следующий год.

По мнению Бертрана, таким образом Макрон склоняет избирателей на свою сторону и проводит президентскую кампанию «с чековой книжкой Франции в руках».

Выборы в республике пройдут в апреле следующего года, и Макрон имеет полное право принять в них участие, поскольку по конституции Пятой республики он может быть избран на второй срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франция грозит НАТО проблемами и кризисом в отношениях с США и Австралией

К чему привел разрыв военного контракта Зеленого континента с Парижем (подробности)