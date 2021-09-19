Франция грозит НАТО проблемами и кризисом в отношениях с США и Австралией

Альянс, о создании которого стало известно в ночь на 16 сентября, получил название AUKUS Фото: REUTERS

Англо-саксонский мир не сдает своих позиций в Индо-Тихоокеанском регионе и не желает уступать его Китаю. Тому примером стало заключение нового соглашения в сфере безопасности между США, Британией и Австралией. Альянс, о создании которого стало известно в ночь на 16 сентября, получил название AUKUS, заключив в себе названия трех стран-участниц.

Основным критиком формирующейся политики AUKUS стал по большей части не Пекин, а Париж.

- Мы констатируем формирование новой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, инициированное США. Это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения, - объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ключевой задачей объединения стало строительство в Австралии с использованием британских и американских технологий как минимум восьми атомных подводных лодок без ядерного оружия. Ожидалось, что новые субмарины поступят на службу уже в 2036 году.

И раз Австралия заполучила такое выгодное партнерство, то власти решили разорвать крупнейший в истории страны контракт с Парижем на поставки дизельных подводных лодок на сумму 66 млрд долларов. Здесь уже не смолчали французы. Париж не стала медлить и отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций. Однако при этом было решено не трогать дипломата в Лондоне. Как заявил французский министр иностранных дел, Британия и так знаменита своей «политикой постоянного оппортунизма».

- Проект новой сделки между США и Австралией был инициирован небольшой группой людей. Не уверен, что все представители правительств США и Австралии вообще знали об этом, - отметил Ле Дриан.

Еще масла в огонь подлила публикация в The Sunday Telegraph. Согласно источникам издания, США, Британия и Австралия согласовывали детали партнерства за спиной у президента Франции Эмманюэля Макрона непосредственно на саммите «Большой семерки» в июне в Корнуолле.

Разгоряченные французы и вовсе усомнились в Вашингтоне как надежном партнере и предложили европейским государствам задуматься о создании собственного военного альянса. А НАТО пригрозили серьезными изменениями. Чтобы снизить накал страстей, Джо Байден предложил своему французскому коллеге обсудить сложившуюся ситуацию в ближайшее время.

Австралия, в свою очередь, дабы тоже оправдаться в глазах Франции за разорванный контракт, заявила, что целенаправленно не вводила в заблуждение Париж.

- Мы открыто говорили о проблемах, что нам следует действовать, руководствуясь национальными интересами при учете изменения обстоятельств в Индо-Тихоокеанском регионе, - заявил глава Минобороны Австралии Питер Даттон.

Министр также сообщил, что Канберра не будет дожидаться 2036 года и уже сейчас приступит к перевооружению флота. Поэтому в ближайшее время власти рассмотрят вопрос о покупке или аренде субмарин у США или Британии.