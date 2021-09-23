«Всю жизнь считал ее убийцей»: звезда «Дома-2» Максим Колесников спустя 18 лет нашел родную мать

В сентябре Максим и Анастасия, которые познакомились на «Дом-2» поженились Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Миловидного мальчишку с огромными глазами, в которых словно застыли слезы и какая-то по-настоящему взрослая боль, еще в шесть лет стали называть большим актером. Тогда Максим Колесников сыграл главную роль в фильме «Ярик». В 2007-м первоклашку завалили множеством премий и наград. Но ни кинокритики, ни журналисты, ни поклонники - никто и подумать не мог: роль брошенного родителями Ярика, скитающегося по улицам Москвы и в итоге проданного за границу на органы, Максим не играл вовсе, а прожил. Его судьба ненамного легче, чем у киношного Ярика. Только сейчас после 18 лет разлуки Максим Колесников встретился с родной мамой и согласился откровенно рассказать свою непростую историю.

БРОСИЛА КАК КОТЯТ НА ЛАВКЕ»

- Максим, ты никогда особенно не афишировали свое сиротское детство. Каким оно было? О маме родной воспоминания остались хоть какие-то?

- Даже размытого образа мамы у меня в памяти не сохранилось. В последний раз я ее видел, когда мне было года четыре. Но ни внешности, ни голоса, ничего о ней не сохранилось в детских воспоминаниях. В детдоме я отчаянно копался в своей голове, хотел хотя бы что-то о маме вспомнить, но нет. Из воспоминаний детских сохранились только кошмарные сцены. В доме нашем постоянно бывали разные люди, алкоголь лился рекой. Я всегда и всем мешал: били, шпыняли, тыркали. Помню, как какой-то дяденька, может, это был отец, взял меня за шкирку и вытащил в открытое окно. Я так и висел, стараясь не дышать и не шевелиться, чтобы не выскользнуть и не рухнуть на асфальт. До сих пор со мной этот страх близости смерти. Но самое неприятное из детства - это сексуальные домогательства. Я четко помню, что меня истязали, если тут это слово уместно, с помощью разных предметов и заставляли доставлять удовольствие женщинам. Как это можно было делать в четыре года, догадайтесь сами.

Свою первую роль в кино Колесников сыграл в 6 лет

- То есть детский дом был райским местом после такого?

- В один из дней мама куда-то пропала, я помню только, что ее долго не было: хотелось кушать, было страшно. Я с сестрой, ей тогда еще годика не исполнилось, жил в Москве в квартире бабушки. Вот она нас и выставила на улицу. Вывела во двор и как котят бросила на лавке. Потом милиционеры приехали. Меня в детский дом забрали, сестру – в дом малютки. Рай ли там? Нет, конечно. Насилия сексуального не было и на том спасибо. Но бить - били и воспитатели, и дети постарше. А еще детдом – это постоянное ощущение сосущего в животе голода. Вроде и кормили, но чувства сытости казенные обеды и ужины не приносили. Навестить меня так никто и не пришел. От воспитателей я узнал, что маму посадили в тюрьму, вроде бы она кого-то убила. Через какое-то время я напрочь забыл про то, что у меня есть сестра, так уж устроена детская память. Примерно через год я попал в первую приемную семью.

В фильме «Ярик» сироту, которого сыграл Максим Колесников, сдали на органы

- Как это первую? Их много было?

- Меня трижды брали и возвращали в детский дом. Эти предательства всякий раз были для меня испытанием. В пять лет я впервые попал в приемную семью. Поначалу все хорошо было, и я опекуна быстро стал мамой называть.

«ЗАПЛАЧЕШЬ ЗА МИНУТУ — ДАМ ТЕБЕ РОЛЬ»

- Именно эта приёмная мама тебя впервые привела на съёмочную площадку?

- Да, и я до сих пор ей за это очень благодарен. Помню первый кастинг, мне тогда 6 лет было. Мы пришли уже под вечер, и режиссер вымотан был. Он посмотрел на меня и сказал: «Пацан, заплачешь за минуту, дам тебе роль». И я заплакал, как-то легко и просто это у меня получилось. Вот так я получил главную роль в фильме «Ярик». Сценарий, конечно, драматичный, но для обычных детей. А мне даже не нужно было объяснять, что Ярик в том или другом эпизоде чувствует, мои собственные воспоминания детских мук помогали вжиться в роль.

- На площадке ты играл с самим Арменом Джигарханяном. Что запомнилось?

- От него веяло спокойствием и добротой. Я был сопливым мальчишкой, ничего не знал о его званиях и регалиях, но интуитивно признавал его авторитет. Самые быстрые эпизоды мы снимали именно с ним. Обычно выходило с 5-6 дубля. Но с Арменом Борисовичем «Снято!» мы слышали после первого же дубля.

На площадке Максим играл с самим Арменом Джигарханяном Фото: кадр из фильма

- Потом была роль в мега-популярном в 2000-х сериале «Марш Турецкого», где ты сыграл Васю, сына Антона Плетнева. Фильм тогда из каждого утюга, как говорится, смотрели. Соседи узнавали? Ты мечтал, что родная мама увидит тебя на экране, найдет, заберет?

- На самом деле эта популярность киношная в детстве мне ничего хорошего не дала. В школе меня не любили, даже дразнили «звездуном» за роли в кино. Что до мамы, то вспоминать о ней я начал позже в более осознанном подростковом возрасте.

Потом была роль в мега-популярном в 2000-х сериале «Марш Турецкого» Фото: кадр из фильма

«СОБИРАЙ ВЕЩИ И УМАТЫВАЙ В ДЕТДОМ»

- В первой приемной семье ты прожил до 14 лет. Девять лет - долгий срок, чтобы вот так взять и вернуть ребенка.

- Мне было 14, когда я пришёл домой, и приемная мама сказала: «Собирай вещи и уматывай в детдом». 9 лет я ее мамой называл, считал родным человеком. Но я стараюсь ее не судить. Я реально мешал ей строить линую жизнь. Первый муж бросил ее через год после того, как она меня взяла из детского дома. Я был виноват, он ревновал ее ко мне. Потом тоже счастье свое не получалось устроить. Но для меня она много сделала. Это и карьера в кино, и спорт, я в то время был в юношеской сборной России по биатлону.

- Но твой детский опыт в кино оказался куда успешнее взрослого. Последняя роль была год назад. Куда ты пропал с экранов?

- Я никуда не пропал. В детстве было время и возможность ходить по кастингам. Когда стукнуло 18, я к тому моменту учился в актерском колледже, надо было самому себя обеспечивать. Голодным по кастингам особо не находишь. Потом была армии, а после нее реалити шоу «Дом-2». Неплохой, кстати, актерский опыт я там получил.

Встретиться с биологической мамой Максима уговорила жена Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ШОУ ПО СЦЕНАРИЮ

- То есть от реалити там только название? Приходилось играть роль?

- Да есть сценарий, это я, как человек, который там больше года прожил, могу с точностью сказать. Меня, например, режиссеры видели ловеласом, хотели, чтобы я пользовался доверчивостью женщин. Я ушел с проекта за месяц до его закрытия, потому что понял, что люблю, и это по-настоящему, другую участницу Настю Стецевят.

- Вы поженились неделю назад, это не фейк?

- Это правда. Шоу осталось в прошлом и теперь мы семья. Именно Настя уговорила меня на встречу с биологической мамой. Непросто было сделать этот шаг через 18 лет разлуки.

- И тут тоже без камер не обошлось. Встреча прошла в студии Первого канала. Ты без зрителей и свидетелей смог потом с мамой пообщаться? Задал ей вопросы, которые тебя волновали?

- Скажу так, рад, что встреча эта все-таки была. Я все свое детство перед сном молился и спрашивал: «Господи, чем я маму обидел, за что мне это все?» Сейчас после этой встречи я понимаю, что зря себя винил, нет моей вины в том, что я оказался маме не нужен. Она не убийца, как мне всю жизнь казалось, обычная на вид женщина, даже на алкашку, какой была в моем детстве, не похожа. Помимо меня и моей сестры, которую я помню, у нее еще двое детей. Их она не бросила, и за это ей спасибо. Что больше всего в этой встрече удивило? Отсутствие у нее раскаяния и чувства вины. Она так ничего и не поняла, у нее все вокруг виноваты, кроме нее. И это просто ужасно, когда взрослый человек не умеет на себя брать ответственность.

- То есть маму ты не простил?

- Не вижу смысла прощать человека, которому это прощение не нужно. Я даже рад отчасти, что вырос без нее. Я прошел такую школу жизни, которая большинству даже не снилась. Не спился, не стал наркоманом, зарабатываю в свои 24 года ролями в кино и рекламе, веду свой блог и сам содержу семью. Что мотивировало? Хотел всем доказать, что ребенок из детского дома – это не изгой, как это принято считать в нашем обществе. Единственный человек, с которым я хочу общаться – это моя сестра. Вике сейчас 18 и ей повезло, потому что все это время она живет в приемной семье. Чужой человек заменил ей маму, и я теперь буду рядом, как старший брат.

Максим обнял маму спустя 18 лет разлуки

ДОСЛОВНО

«Молодая была, глупая…»

У биологической мама Максима Колесникова, 40-летней Елены Токмаковой своя правда. По версии женщины, сына и дочку у нее якобы обманом забрали органы опеки, которые она винит в своих бедах.

- Я родила Максима в 17 лет, а его отцу Сергею, он из Ростова, тогда было уже 27 лет. Взрослый мужик, но у него на первом месте стояли гулянки с многочисленными друзьями и реки алкоголя. Однажды я взяла Максима и просто сбежала в Москву. Тут у меня была мама, у которой я и остановилась.

Через год встретила другого мужчину и забеременела от него. Когда дочка родилась, муж попал в тюрьму, а я осталась одна уже с двумя детьми. С тех пор у меня начались проблемы. Прописки не было, регистрации тоже, поэтому мои дети не были прикреплены к местным поликлиникам. Опека стала на меня выходить и обвинять, что я не слежу за детьми. От мамы помощи не было.

Однажды, когда я ушла в магазин, она просто взяла внуков и вывела во двор. Соседи сразу в милицию позвонили. Вику и Максима забрали. Вернуть их я так и не смогла. Я билась как могла. Мне не давали видеться с детьми. Опека мне внушала, мол, оставь ты уже этих детей, ты не справишься, тебе работать надо, а в приемных семьях им дадут всю заботу, ну, а ты молодая и родишь ещё детей и всё будет хорошо. Я была глупая, юридически не подкована, и так я лишилась Максима и Вики. Сейчас у меня новая семья, муж и двое сыновей 13 и 6 лет. Я бы очень хотела, чтобы Максим и Вика меня простили. Никто не знает правды, все думают, что я хладнокровно бросила своих родных детей, но это не так. Я всю жизнь живу с этим камнем на душе, что не смогла вырвать своих детей обратно домой.