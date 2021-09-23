Семь лет тюрьмы за 31 рубль: В Америке готовятся вынести абсурдный судебный вердикт

Джозефу Соболевски грозит от 3,5 до 7 лет тюремного заключения, поскольку недоплаченные 43 цента расцениваются как воровство. Фото: Shutterstock

Абсурдность американского правосудия продолжает бить все мыслимые рекорды. В Пенсильвании полиция арестовала бездомного Джозефа Соболевски, обвинив его в воровстве, пишет The Washington Post.

Но воровством назвать случившееся получается с трудом. Как-то 38-летний Соболевски увидел на заправке заманчивую вывеску. «Акция: 2 бутылки Mountain Dew за 3 доллара». У мужчины в кармане было лишь два доллара, поэтому он решил взять только одну акционную бутылку. Решив, что этого будет достаточно, американец без всякого злого умысла оставил два доллара на прилавке и ушел.

Но оказалось, что вне акции бутылка газировки стоит 2,43 доллара и выходит Соболевски не доплатил магазину целых 43 цента (около 31 рубля).

Бдительная продавщица срочно позвонила в полицию и сообщила о краже.

Полицейские задержали Соболевски и доставили его в участок. Положение американца усугубляют имеющиеся у него старые судимости. Много лет назад он дважды попадался на краже. Поэтому инцидент на заправке автоматически грозит Соболевски тюремным сроком и уголовкой. Увы, но суд не станет смотреть на недоплаченные 43 цента за газировку и непреднамеренность этого поступка, отметила пресс-секретарь полиции Пенсильвании Меган Аммерман.

Более 10 лет назад Соболевски уехал с заправки, не заплатив за полный бак бензина. В 2011 году он украл из магазина пару ботинок на 39,99 долларов, за что его приговорили к трем месяцам тюрьмы. В итоге за эти кошмарные преступления он заплатил государству штраф в 866 долларов.

Теперь Соболевски грозит от 3,5 до 7 лет тюремного заключения, поскольку недоплаченные 43 цента расцениваются как воровство.

- Вопрос нескольких десятков центов привел человека к уголовной ответственности! - возмущается секретарь Совета по помилованию Пенсильвании Брэндон Дж. Флуд. Он напомнил, что теперь на следствие, судебное разбирательство по такому «опасному и скандальному» делу Соболевски и его тюремное содержании будут потрачены десятки тысяч долларов американских налогоплательщиков. - Это бесполезная растрата ресурсов!

По мнению Флада, в тот момент, когда США и весь мир борется с пандемией коронавируса и ее последствиями, не стоит тратить человеческие и финансовые ресурсы на такие инциденты, как история с недоплаченными 43 центами.

Общественник надеется, что после дела Соболевски законодательство штата претерпит долгожданную корректировку.