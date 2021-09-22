Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2021 22:48

Конгресс США поддержал поправку об ужесточении санкций против суверенного долга России

Поправка подготовлена к оборонному бюджету страны
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конгресс США поддержал поправку об ужесточении санкций против суверенного долга России

Конгресс США поддержал поправку об ужесточении санкций против суверенного долга России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября 2021 года. Поправка запрещает американским гражданам совершать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Как передает агентство Bloomberg, поправка, демократом от штата Калифорния Брэдом Шерманом, будет включена в оборонный бюджет страны, который, как ожидается, в конце текущей недели поддержит Палата представителей США.

Согласно предложенной поправке, под запрет попадут облигации в любой валюте, которые выпущены Центробанком РФ, Федеральным казначейством России и Фондом национального благосостояния России со сроком погашения свыше 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс.

Ранее Торговая палата США выступила против такой поправки в оборонный бюджет, отметив, что такие меры ограничат возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России. Представители ведомства полагают, что предложение Шермана «окажет незначительное влияние на способность» Москвы получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов, однако «нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России».