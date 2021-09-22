Конгресс США поддержал поправку об ужесточении санкций против суверенного долга России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября 2021 года. Поправка запрещает американским гражданам совершать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке.

Как передает агентство Bloomberg, поправка, демократом от штата Калифорния Брэдом Шерманом, будет включена в оборонный бюджет страны, который, как ожидается, в конце текущей недели поддержит Палата представителей США.

Согласно предложенной поправке, под запрет попадут облигации в любой валюте, которые выпущены Центробанком РФ, Федеральным казначейством России и Фондом национального благосостояния России со сроком погашения свыше 14 дней. Кроме того, документ обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс.

Ранее Торговая палата США выступила против такой поправки в оборонный бюджет, отметив, что такие меры ограничат возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России. Представители ведомства полагают, что предложение Шермана «окажет незначительное влияние на способность» Москвы получать средства на мировых рынках с учетом ее значительного объема резервов, однако «нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России».