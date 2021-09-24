Украинские националисты вербуют будущих офицеров ВСУ

Молодые националисты на митинге в Киеве, лето 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Centuria – не самая известная националистическая группировка на Украине. Может быть потому, что публичной политике и громким уличным акциям предпочитает тихую агитационную работу и тренировки на закрытых базах подготовки. Украинский журналист Алексей Кузьменко, работающий в США, уверяет, что Centuria с 2018 года плотно осела в одном из ведущих военных вузов страны - Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для самопровозглашенного ордена европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией».

Курсанты Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Фото: asvpress @ Facebook

То есть, мало им одного полка «Азов», состоящего из сторонников неонацизма чуть меньше, чем полностью. Радикалы хотят вырастить офицерский корпус нового типа, построенный на идеях расового и национального превосходства. Новая «белая кость» - без страха и упрека. В учебном заведении, конечно, эти планы радикалов опровергают, однако факт остается фактом – члены группировки не только становятся курсантами академии, но даже получают доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям.

«Курсант Кирилл Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой», - утверждает Кузьменко.

Весной 2021 года Centuria заявила, что с момента своего основания она принимала участие в совместных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей. В соцсетях группировки – фотографии с крупных маневров, а также отчеты о тренировках по ножевому бою, тактике, стрелковой подготовке, городскому бою и так далее. На видео – реальное оружие, которое используется как гражданскими активистами, так и теми, кто носит курсантские, а после – офицерские погоны. Выпускники академии имени гетмана Сагайдачного становились инструкторами в полку «Азов», они стараются попадать в одну и ту же часть, формируя новые национальные подразделения, объединенные экстремистской идеологией.

Полк "Азов" чуть ли не полностью состоит из приверженцев нацистских идей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это, конечно, не украинское изобретение. Недавно громкий скандал потряс всю Германию. В элитном спецназе Бундесвера Kommando Spezialkräfte обнаружились целые роты, исповедующие неонацизм. Но там это не стало предметом для гордости. Большая часть подразделения была моментально расформирована, и бойцы спецназа ушли на «гражданку» с волчьим билетом». На Украине подобные формирования продолжают спокойно функционировать в правовом поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский турист в Одессе — украинским неонацистам: «Без России вы бы говорили по-немецки»

В приморском городе задержали гражданина США за ношение футболки с российской символикой. Обозреватель KP.ru Эдвард Чесноков поговорил с Джаредом Йингеровым в эксклюзивном интервью (подробнее)