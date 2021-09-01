Американский турист в Одессе — украинским неонацистам: «Без России вы бы говорили по-немецки»

В приморском городе задержали гражданина США за ношение футболки с российской символикой Фото: СОЦСЕТИ

23 августа на Потёмкинской лестнице в центре Одессы украинская полиция задержала гражданина США Джареда Йингерова. 26-летний американец прибыл на Украину как турист, осматривал достопримечательности.

На видео, которое распространяют украинские националисты, хорошо заметно, что парень просто прогуливался по центру, не совершая ничего предосудительного. Когда его скручивали офицеры под гоготание «национальных активистов» — искренне недоумевал:

— Это так вы привечаете туристов? Вы не любите русских из-за политики, вы проблема для всего мира… Без России вы бы говорили по-немецки, — напоминал Джаред, имея в виду события Второй мировой войны.

Вся «вина» заключалась в том, что молодой человек гулял по Одессе в футболке с российской символикой. У Джареда русское происхождение, когда-то его усыновила в нашем детдоме американская пара и вывезла за океан. Поэтому, вероятно, парень носил одежду с триколором безо всякой задней мысли — точно так же, как трудовые мигранты свободно надевают в Москве куртки с надписью «Kyrgyzstan», подчёркивая свои корни. И уж тем более Джаред знать не знал про «русско-украинскую войну», о которой твердят политики-националисты в Киеве.

В итоге мистера Йингерова, почти полдня продержав в участке, отпустили, впаяв протоколы за «хулиганство» и «неподчинение полиции». Хотя, вероятно, речь шла о банальном непонимании — парень не знал русского и украинского, господа полисмены — английского, и он даже не осознавал, за что его «пакуют». Сейчас пострадавший вернулся домой в США и готов поделиться своей печальной историей:

— Будучи задержанным, я оставался в наручниках и был подвергнут допросу в течение 4-5 часов, — сообщил Джаред в переписке с KP.RU.

По словам собеседника, допрашивать его пришла целая депутация: несколько офицеров полиции, а также представители «других органов власти» (включая, вероятно, спецслужбы).

— Украинские чиновники обвиняли меня в том, что я «русский шпион». Для них эта виртуальная реальность была настоящей, — продолжает Джаред. — Они потратили три часа, изучая мой телефон — адресную книгу, сохранённые фото, сообщения, соцсети, установленные приложения. Обыскали мой номер в отеле. И, более того, передали мою персональную информацию (сканы паспорта и ссылки на мои страницы в Сети) каким-то «гражданским лицам». Как я вскоре понял, некоторые из этих украинских граждан были членами ультраправых националистических группировок.

Действительно, вскоре одесский «активист» Демьян Ганул разместил в соцсетях фото американского паспорта Джареда с личными данными. О политических взглядах господина Ганула можно судить из публикаций о нем в украинских СМИ: член одесского «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская группировка. — Ред.), потом — лидер местной организации «Уличный фронт». А как-то 2 мая он провел перфоманс под названием «шашлык на Куликовом поле» (кощунственный намек на массовую гибель защитников русского мира в Одессе в 2014 году от рук таких же боевиков).

— Все эти «свидомые активисты» действуют в тесной связке с полицией и СБУ, выполняя за них самую черную работу по запугиванию, а иногда и прямой ликвидации всех, кто заподозрен в симпатиях к «русскому миру», — рассказал KP.RU одессит-политэмигрант Евгений Василькевич.

В итоге те же самые офицеры, что ранее задержали Джареда, препроводили его в гостиницу. Такой конвой был необходим для его защиты от собравшихся в округе боевиков «Уличного фронта». Затем, опасаясь за свою жизнь, гость Одессы ближайшим рейсом отбыл в США.

И кто-то даже мог бы поверить версии украинских националистов: мол, «подозрительный американец» со странной фамилией и российскими корнями действительно был шпионом-провокатором, выполнявшим зловещие планы Кремля.

Вот только двумя днями ранее, 21 августа 2021, на закрытии Одесского международного кинофестиваля выступал почетный гость, британский режиссер Терри Гиллиам. И сказал: «Спасибо, Россия, спасибо, Одесса» (что вызвало скандал в киевских СМИ). Этот великий кинематографист — тоже «агент Москвы»? Нет. Просто даже спустя 30 лет после независимости Украины — это государство до сих пор остается «географической новостью» для многих людей на Западе, которые искренне не понимают, чем же оно отличается от России.

В свою очередь, украинская демократическая оппозиция взяла дело Джареда Йингерова на контроль. Известный правозащитник, директор «Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» Елена Бережная вместе с адвокатами готовит иск в суд о неправомерном задержании и разглашении личных данных американца.

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