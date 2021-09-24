Политолог оценил возможное применение электронного голосования на выборах в 2024 году по всей России

За комментариями сайт kp.ru обратился к политологу Сергею Маркову
Фото: Евгения ГУСЕВА
На заседании ЦИК, где рассматривали итоги электронного голосования, было заявлено, что независимые специалисты подтвердили: не было вбросов, взломов, попыток вмешаться в подсчет голосов извне в ДЭГ.
За комментариями сайт kp.ru обратился к политологу Сергею Маркову.
- Сергей Александрович, даже глава одного вполне либерального СМИ подтвердил, что ДЭГ — это честное голосование.
- Борьба вокруг электронного голосования не окончилась. Есть несколько вопросов, которые возникли у общества. Власть на них должна дать ответ. Скажем, почему такая большая разница в традиционном и электронном голосовании. Например, в Москве. Да, власть дала рациональный ответ. Спокойный и понятный — оппозиция призывала не голосовать электронно и потому удаленно-электронно голосовали больше сторонники партии власти.
- Хорошо, а второй вопрос?
- Почем выгрузка итогов ДЭГ была так поздно? Сейчас есть объяснение о том, что было много переголосовавших. Но это же происходило не в последний момент? Не за час до 20.00 в воскресенье? Пока имеющиеся ответы общество не вполне удовлетворяют.
- Но технические эксперты сказали: не было вмешательства.
- Мнение технических экспертов должно объяснять простым людям простые вещи.
- Есть и третий вопрос?
- Да, кроме поздней выгрузки есть и другой вопрос - каковы гарантии тайны голосования?
- На него ответила глава ЦИК Памфилова — полная конфиденциальность.
- Это все хорошо. Но вот, например, бюджетники, проголосовавшие в пятницу и показавшие, как они это сделали, своему начальству, придя домой вполне могли переголосовать, а может, и не стали этого делать. Если не стали — то где же «тайна голосования»? Если ответы не будут даны, то общественное мнение в ближайшие дни может сконсолидироваться вокруг следующей картины: власть специально задержала подсчеты по электронному голосованию, чтобы соотнести их с итогами «живого» голосования. Чтобы результаты были «правильными». Так могут рассуждать...
- Так у наблюдателей от семи партий-участников выборов имелись ключи доступа к данным - что и являлось одним из гарантов невмешательства, разве нет?
- Да, про ключи речь шла — но как они работали? При том дискуссии по итогам в регионах нет — речь об итогах в Москве. И есть противоречие между мифологическими ответами на второй и третий вопросы. Если основной массив голосовавших электронно — это бюджетники, голосовавшие под контролем властей, то этот результат был предсказуем?
Надо понимать, что картина мира в глазах людей редко бывает рациональной — она, по большей части, мифологическая и потому противоречивая. То есть сейчас, имея подробные ответы власти на первый и третий вопросы, общественное мнение все-таки ждет и ответа на вопрос второй — о поздней выгрузке результатов.
- Эта форма - электронное голосование — будет внедряться дальше?
- Она будет внедряться без сомнения. И к 2024 году на президентских выборах она может стать всеобщей в России. Это почти точно. Но важны четкие ответы власти на вопросы от общества — для доверия к легитимности такого голосования.
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