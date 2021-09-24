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Политика24 сентября 2021 15:41

Элла Памфилова огласила окончательные результаты выборов: "Партии-пустышки ушли"

Руководитель Центризбиркома рассказала, что такой расклад - это результат естественного отбора
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на радиостанции "Комсомольская правда".

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на радиостанции "Комсомольская правда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова в пятницу на заседании ЦИК огласила окончательные итоги результатов голосования.

Вот некоторые интересные цифры.

По данным Центральной избирательной комиссии, на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 2 650 285 избирателей, а проголосовали 2 535 978 (то есть, своим правом не воспользовались меньше 15 тысяч человек).

В заксобрания регионов попали представители 11 партий и самовыдвиженцы.

24 кандидата были исключены из федеральных списков из-за того, что скрыли сведения о судимостях, а 4 — о наличии иностранного гражданства.

Видеонаблюдением были охвачены 96% участков.

Во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Санкт-Петербурге.

Во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Санкт-Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот что заявила Элла Памфилова:

- Мы обеспечили по основным приоритетам безопасность открытость и конкурентность выборов. Как и в прошлую компанию, у нас было смешанное голосование. Были кандидаты и от партий, и самовыдвиженцы. Изначально у нас было 32 партии, потом осталось 20. А потом 15 партий пожелали остаться в борьбе, но в итоге 14 были зарегистрированы — и они участвовали в выборах. На день голосования в списки были включены 3800 кандидатов. В избирательные бюллетени попали свыше 2 тысяч. Конкуренция оказалась очень высокая — и об этом судить не нам, а избирателям. В среднем на один депутатский мандат по федеральному округу приходилось 12 кандидатов, по одномандатным округам — 9 кандидатов. Всего, в итоге, на выборах всех уровней было более 58 тысяч кандидатов. По региональным выборам конкуренция на пост главы области, края или республики составляла от 3 до 5 кандидатов. Среди 9 победителей в регионах 6 оказалось от Единой России, КПРФ в Ульяновске, ЛДПР в Хабаровске, в Туле - самовыдвиженец.

Элла Александровна подчеркнула, что конкуренция на выборах в региональные парламенты ничем не уступала федеральным — она была «очень жаркой».

- В последние дни Партия соцзащиты сошла с предвыборной гонки, как и Партия дела, - сообщила Памфилова, - Кандидаты выбывали после регистрации. Потому на этом уровне участвовали кандидаты от 18 политических партий. По единым избирательным округам в 39 регионах в партийных списках на день голосования было более 14,5 тысячи кандидатов. Они претендовали на 892 мандата.

Что касается партийного представительства на местном уровне, то во всех 39 регионах в законодательные собрания прошли представители Единой России и эсеров. Кандидаты от КПРФ - в 38, и кандидаты от ЛДПР - в 36 местных парламентах.

- Партия «Новые люди» представлена в 27 заксобраниях — это грандиозный успех, - отметила Памфилова, - Партия пенсионеров в 17-ти субъектах. Партия Яблоко - в трех регионах, Коммунисты России и Родина — в двух, Экологическая партия зеленых и Партия прямой демократии - в одном. Самовыдвиженцы, в общей сложности, присутствуют в 11 субъектах. Это свидетельствует о политическом разнообразии в регионах.

Как полагает Памфилова, такой расклад - это результат естественного отбора. По ее словам, пять лет назад число партий однодневок приближалось к 70. Но партии-пустышки ушли.

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