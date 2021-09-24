Элла Памфилова огласила окончательные результаты выборов: "Партии-пустышки ушли"

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова в пятницу на заседании ЦИК огласила окончательные итоги результатов голосования.

Вот некоторые интересные цифры.

По данным Центральной избирательной комиссии, на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 2 650 285 избирателей, а проголосовали 2 535 978 (то есть, своим правом не воспользовались меньше 15 тысяч человек).

В заксобрания регионов попали представители 11 партий и самовыдвиженцы.

24 кандидата были исключены из федеральных списков из-за того, что скрыли сведения о судимостях, а 4 — о наличии иностранного гражданства.

Видеонаблюдением были охвачены 96% участков.

Во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот что заявила Элла Памфилова:

- Мы обеспечили по основным приоритетам безопасность открытость и конкурентность выборов. Как и в прошлую компанию, у нас было смешанное голосование. Были кандидаты и от партий, и самовыдвиженцы. Изначально у нас было 32 партии, потом осталось 20. А потом 15 партий пожелали остаться в борьбе, но в итоге 14 были зарегистрированы — и они участвовали в выборах. На день голосования в списки были включены 3800 кандидатов. В избирательные бюллетени попали свыше 2 тысяч. Конкуренция оказалась очень высокая — и об этом судить не нам, а избирателям. В среднем на один депутатский мандат по федеральному округу приходилось 12 кандидатов, по одномандатным округам — 9 кандидатов. Всего, в итоге, на выборах всех уровней было более 58 тысяч кандидатов. По региональным выборам конкуренция на пост главы области, края или республики составляла от 3 до 5 кандидатов. Среди 9 победителей в регионах 6 оказалось от Единой России, КПРФ в Ульяновске, ЛДПР в Хабаровске, в Туле - самовыдвиженец.

Элла Александровна подчеркнула, что конкуренция на выборах в региональные парламенты ничем не уступала федеральным — она была «очень жаркой».

- В последние дни Партия соцзащиты сошла с предвыборной гонки, как и Партия дела, - сообщила Памфилова, - Кандидаты выбывали после регистрации. Потому на этом уровне участвовали кандидаты от 18 политических партий. По единым избирательным округам в 39 регионах в партийных списках на день голосования было более 14,5 тысячи кандидатов. Они претендовали на 892 мандата.

Что касается партийного представительства на местном уровне, то во всех 39 регионах в законодательные собрания прошли представители Единой России и эсеров. Кандидаты от КПРФ - в 38, и кандидаты от ЛДПР - в 36 местных парламентах.

- Партия «Новые люди» представлена в 27 заксобраниях — это грандиозный успех, - отметила Памфилова, - Партия пенсионеров в 17-ти субъектах. Партия Яблоко - в трех регионах, Коммунисты России и Родина — в двух, Экологическая партия зеленых и Партия прямой демократии - в одном. Самовыдвиженцы, в общей сложности, присутствуют в 11 субъектах. Это свидетельствует о политическом разнообразии в регионах.

Как полагает Памфилова, такой расклад - это результат естественного отбора. По ее словам, пять лет назад число партий однодневок приближалось к 70. Но партии-пустышки ушли.