Врач рассказала, какие лекарства эффективны, а какие бесполезны при лечении Covid-19

На фоне стабильной ситуации с Covid-19, сейчас заметен рост числа других острых респираторных вирусных инфекций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насколько опасен для детей новый агрессивный Дельта- штамм? Когда появятся эффективные лекарства против вируса Sars-CoV-2? Вытеснил ли коронавирус из природы вирус гриппа? На эти и другие вопросы в эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM в Москве) отвечала Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

Спасает ли простуда от Covid-19

- Татьяна Александровна, грядет сезон простуд и профессор Петр Чумаков на днях заявил: те, кто болеет обычной простудой неуязвим для коронавируса, потому что в ответ на инфекцию вырабатывается интерферон и он препятствует повторному заражению. Тех, кто расквасился, это утешает, но насколько это рабочий вариант, если человек хочет себя защитить от коронавируса?

- Действительно, на фоне стабильной ситуации с Covid-19, сейчас заметен рост числа других острых респираторных вирусных инфекций. Но в некоторых случаях мы наблюдаем и сочетание. Почему? Мы много лет изучали выработку защитных компонентов против инфекционных заболеваний и видели, что с каждым годом у нашего населения снижается активность выработки интерферонов. У многих фиксируется недостаточный интерфероновый ответ. И, конечно, нельзя исключить и совместное инфицирование сразу двумя и более вирусами. У некоторых наших пациентов мы находим одновременно 4-5 возбудителей. Поэтому назло маме ходить без шапки и шлепать по лужам в надежде, что простуда защитить вас от коронавируса не стоит.

- Недавно стартовала вакцинация от гриппа. Но гриппа за время пандемии не слышно и не видно? Действительно ли коронавирус вытеснил его? Или просто на фоне более страшной инфекции грипп просто не замечают?

- Гриппа в прошлом году, действительно, было намного меньше. Но в первую очередь мы это связываем с очень высоким уровнем вакцинации против гриппа в прошлом году. Плюс сократилось количество контактов между людьми: многие школьники, студенты, офисные сотрудники переходили на удаленный формат занятий и работы. Свою роль сыграли ограничительные меры и своевременная изоляция заболевших. Все это вместе, на мой взгляд, имело очень весомое значение, поскольку эти меры одновременно работают против коронавирусной инфекции и против гриппа. Если мы продолжим придерживаться такого режима безопасности, то, конечно, будем видеть снижение заболеваемости по различным вирусным инфекциям. Но, к сожалению, коронавирус не может полностью вытеснить другие вирусные инфекции.

Грипп после перенесенного коронавируса - страшный коктейль

- Насколько важно сейчас прививаться от гриппа? Человек, перенесший ковид, будет серьезнее страдать гриппом?

- Да, конечно, это нас очень сильно беспокоит. Врачи знают, что грипп в прежние годы давал нам фактически такие же осложнения, что и коронавирусная инфекция. Это респираторный дистресс-синдром (сопровождается одышкой, учащенным дыханием), иногда цитокиновый шторм, миокардиты и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. При гриппе это наблюдалось, правда, не с той интенсивностью, как при Covid-19. Но мы отмечали, что грипп повышает риск обострения ишемической болезни примерно в 5 раз. Сегодня коронавирусная инфекция дает очень выраженные остаточные явления, провоцирует изменения в работе сердца. И если представить, что на эти изменения будет накладываться нагрузка, которую дает грипп, то мы будем иметь очень высокий риск неблагоприятных исходов.

- Татьяна Александровна, правда ли, что Дельта-штамм добрался до детей, которые раньше коронавирусом не болели или болели в легкой форме? Начался учебный год, дети пошли в школу, студенты в вузы - какая у нас сейчас ситуация с детской заболеваемостью? Насколько включение детей в активный процесс заражения усложнит ситуацию с пандемией?

- Вы правы, идет рост заболеваемости среди детей и он связан именно с Дельта-штаммом, который сейчас преобладает. Безусловно, дети по-прежнему переносят коронавирусную инфекцию легче, но мы видим и более выраженные проявления болезни, чем это было в первую, вторую волну. Конечно, необходимо подчеркнуть, что дети могут являться источниками инфицирования. Самый высокий риск - в ситуации, когда такой ребенок, посещающий коллектив, общается с не вакцинированным взрослым. Особенной опасности подвергаются пожилые люди, бабушки и дедушки, у которых отсутствует иммунитет, но зато присутствуют практически все факторы риска.

Арбидол ушел в отставку

- Некоторое время назад президент, выступая перед московскими врачами сказал, что у России есть надежные вакцины. Но назвал только “Спутник V” и “КовиВак”, что горячие головы расценили как сигнал, что “ЭпиВакКороной” не стоит прививаться, мол, она неэффективная. Есть ли для этого основания?

- Я могу на данный момент ответить так: у нас применяются все эти три или четыре вакцины (если «Спутник Лайт» считать, как отдельную вакцину). И врач при осмотре пациента может дать совет, какая вакцина в той или другой ситуации будет лучше. Хотя большинству пациентов, мы считаем, можно вакцинироваться любой из зарегистрированных вакцин.

- На днях Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID-19 в группах риска. И это правильно, не эффективному лекарству там не место. Но ведь проблема в том, что у нас до сих пор нет препаратов, которые были бы действенным против самого вируса. Когда появятся такие лекарства?

- Я не соглашусь, что у нас абсолютно нет препаратов, которые действуют против коронавирусной инфекции. Мы провели большую серию исследований, в которых сравнивали влияние на инфекционный процесс Фавипиравира, Умифеновира - того самого Арбидола, про который вы сейчас вспомнили, и Гидроксихлорохина. Эффективность Гидроксихлорохина была фактически близкой к нулевой. Умифеновира (Арбидол) показал незначительное воздействие. А вот эффект от назначения Фавипиравира оказался достаточно выраженным. И сейчас в рекомендациях по лечению COVID-19, как основная терапия, остаются Фавипиравир и Ремдесивир. Но подчеркну, что это врачебная рекомендация, самолечение тут ни в коем случае неприменимо. И мы должны помнить, что помимо этих препаратов нужны и другие – для профилактики в первую очередь сосудистых осложнений, тромбообразования, для профилактики воспалительного синдрома. Кроме того, практически всем пациентам мы рекомендуем промывание горла и носа, чтобы вовремя механически убрать вирус со слизистых оболочек. Это очень простой, доступный и в то же время эффективный способ местной терапии.

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