Можно ли делать прививку от коронавируса на фоне гормональной терапии

Если ваше состояние стабилизировалось, вакцинироваться можно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

После операции в связи с раком молочной железы я прошла четыре курса химиотерапии. Последний курс закончился месяц назад. А сейчас прохожу курс гормонотерапии. Можно мне делать прививку от ковида? А если можно, то какую вакцину лучше?

Спасибо.

Читательница.

- Если ваше состояние стабилизировалось, вакцинироваться можно. Что касается курса гормональной терапии, то, если в ближайшее время ожидается его окончание, можно немного повременить - чтобы иммунная система восстановилась. Если же курс длительный, можно сделать прививку и на фоне гормональной терапии.

Существует риск, что эффективность вакцины в вашем случае может быть более низкой, поэтому нужно постараться не переохлаждаться, не контактировать с людьми, имеющими респираторные симптомы (кашель, насморк), соблюдать все меры предосторожности, чтобы не перегружать иммунную систему борьбой с другими инфекциями во время формирования иммунитета против COVID-19. Выбрать вакцину поможет врач, который вас наблюдает.

Моя дочь болеет псориазом в течение 45 лет. Болезнь началась после прививки манту в 7 лет. Что мы только не делали, где мы только не были. Впоследствии это заболевание стали причислять к аутоиммунным. За время болезни ей не делали ни одной прививки, всегда был медотвод. В 39 лет была укушена собаками, и пришлось все-таки делать сыворотку от бешенства. После этого она 2 года серьезно переболела всеми вирусными инфекциями. Иммунитет был просто на нуле. Теперь на работе ее заставляют вакцинироваться. Я боюсь ее потерять, и она не хочет опять болеть. Восстановление иммунитета - это долгий и дорогостоящий процесс. Является ли ее заболевание и срок ее болезни медотводом для вакцинации?

С нетерпением жду вашего ответа.

Людмила Викторовна.

- Аутоиммунные заболевания, в том числе и псориаз, не являются противопоказанием для проведения вакцинации. Риски для здоровья вашей дочери, связанные с COVID-19, несоизмеримы с риском каких-либо побочных реакций после прививки, которые практически сведены к минимуму.

Только нужно учесть, что вакцинироваться можно как минимум через 7 - 10 дней после перенесенного ОРВИ. После прививки следует вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, обогащенную витаминами, продолжать соблюдать все неспецифические меры профилактики COVID-19 (маски, дистанция, антисептики для рук. - Ред.).

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В прошлом году у меня дважды были сильнейшие аллергические реакции: один раз на неуточненный аллерген, второй раз после ковида на фоне приема антибиотиков была сильная реакция на все, вплоть до антисептиков. Оба раза была госпитализирована и проходила лечение в стационаре. В этом году была реакция на прием антибиотиков. Можно ли мне делать прививку от коронавируса?

Юлия.

- Если у вас нет аллергии на компоненты, входящие в состав вакцины, и не было серьезных общих аллергических реакций при проведении вакцинации от других заболеваний в прошлые годы, то прививаться вам, вероятно, можно. Но перед проведением вакцинации нужно проконсультироваться с аллергологом.

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