Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ24 сентября 2021 7:00

Можно ли делать прививку от коронавируса на фоне гормональной терапии

Читателей kp.ru консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Анна НИКОЛАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если ваше состояние стабилизировалось, вакцинироваться можно

Если ваше состояние стабилизировалось, вакцинироваться можно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

После операции в связи с раком молочной железы я прошла четыре курса химиотерапии. Последний курс закончился месяц назад. А сейчас прохожу курс гормонотерапии. Можно мне делать прививку от ковида? А если можно, то какую вакцину лучше?

Спасибо.

Читательница.

- Если ваше состояние стабилизировалось, вакцинироваться можно. Что касается курса гормональной терапии, то, если в ближайшее время ожидается его окончание, можно немного повременить - чтобы иммунная система восстановилась. Если же курс длительный, можно сделать прививку и на фоне гормональной терапии.

Существует риск, что эффективность вакцины в вашем случае может быть более низкой, поэтому нужно постараться не переохлаждаться, не контактировать с людьми, имеющими респираторные симптомы (кашель, насморк), соблюдать все меры предосторожности, чтобы не перегружать иммунную систему борьбой с другими инфекциями во время формирования иммунитета против COVID-19. Выбрать вакцину поможет врач, который вас наблюдает.

Моя дочь болеет псориазом в течение 45 лет. Болезнь началась после прививки манту в 7 лет. Что мы только не делали, где мы только не были. Впоследствии это заболевание стали причислять к аутоиммунным. За время болезни ей не делали ни одной прививки, всегда был медотвод. В 39 лет была укушена собаками, и пришлось все-таки делать сыворотку от бешенства. После этого она 2 года серьезно переболела всеми вирусными инфекциями. Иммунитет был просто на нуле. Теперь на работе ее заставляют вакцинироваться. Я боюсь ее потерять, и она не хочет опять болеть. Восстановление иммунитета - это долгий и дорогостоящий процесс. Является ли ее заболевание и срок ее болезни медотводом для вакцинации?

С нетерпением жду вашего ответа.

Людмила Викторовна.

- Аутоиммунные заболевания, в том числе и псориаз, не являются противопоказанием для проведения вакцинации. Риски для здоровья вашей дочери, связанные с COVID-19, несоизмеримы с риском каких-либо побочных реакций после прививки, которые практически сведены к минимуму.

Только нужно учесть, что вакцинироваться можно как минимум через 7 - 10 дней после перенесенного ОРВИ. После прививки следует вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, обогащенную витаминами, продолжать соблюдать все неспецифические меры профилактики COVID-19 (маски, дистанция, антисептики для рук. - Ред.).

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса.

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В прошлом году у меня дважды были сильнейшие аллергические реакции: один раз на неуточненный аллерген, второй раз после ковида на фоне приема антибиотиков была сильная реакция на все, вплоть до антисептиков. Оба раза была госпитализирована и проходила лечение в стационаре. В этом году была реакция на прием антибиотиков. Можно ли мне делать прививку от коронавируса?

Юлия.

- Если у вас нет аллергии на компоненты, входящие в состав вакцины, и не было серьезных общих аллергических реакций при проведении вакцинации от других заболеваний в прошлые годы, то прививаться вам, вероятно, можно. Но перед проведением вакцинации нужно проконсультироваться с аллергологом.

Уважаемые читатели!

Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач объяснил, почему риск образования тромбов никак не препятствует вакцинации от коронавируса

Люди, которые боятся антиковидных прививок из-за склонности к тромбозу, ошибаются. И вот почему (подробности)

Пять самых опасных научных мифов современности: Все натуральное полезно, а эпидемия ковида - заговор фармгигантов

Какие заблуждения сейчас больше всего вредят нашему здоровью и кошельку, рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов (подробности)

Коронавирус Covid-19Коронавирус: отвечаем на вопросы