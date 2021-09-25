Пьяный и босой: Николаса Кейджа выставили из ресторана

Пьяного Николаса Кейджа выставили из ресторана в Лас-Вегасе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пьяного Николаса Кейджа выставили из ресторана в Лас-Вегасе – по словам сотрудников элитного заведения Lawry's Prime Rib, актера не узнали и перепутали с бездомным.

Ролик с «изгнанием» актера опубликовало издание The Sun. На видеозаписи видно, что сидящий на диване босой Кейдж в леопардовых штанах пытается что-то объяснить женщине из обслуживающего персонала, а спустя некоторое время темнокожий охранник провожает его к выходу. Позже звезда Голливуда, держа в руках телефон, пытается вернуться в заведение, но его не пускают.

Актёра перепутали с бездомным и попросили покинуть заведение

Свидетели объяснили, что сотрудники заведения не узнали знаменитого актера в непривычном виде и приняли его за бездомного. Причем тот факт, что «бездомный» пил дорогой виски, никого не смутил.

После того, как Кейджа вывели, он ещё пытался вернуться в ресторан

– У него был отвратительный внешний вид, он ходил без обуви, а потом кричал и попытался спровоцировать драку. После этого его попросили уйти. Николас был настолько пьян, что с трудом смог обуться в свои шлепанцы, – прокомментировал инцидент один из свидетелей.

Выводить актёра пришлось охраннику

Надо сказать, что Кейдж не в первый раз попадает на камеру в изрядном подпитии, так, два года назад в сети стало вирусным видео, на котором пьяный актер поет в одном из караоке-клубов Лос-Анджелеса.

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