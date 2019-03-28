«Она собирается забрать все мои деньги»: Пьяный Николас Кейдж разругался с невестой в загсе, когда подавал заявление на брак

Новость о том, что Николас Кейдж собирается жениться в четвертый раз, стала полной неожиданностью для поклонников голливудского актера. Новой избранницей артиста стала 23-летняя визажистка Эрика Койке. О свадьбе пары стало известно после того, как Николас и его невеста подали заявку на получение лицензии на брак. Дело было в Лас-Вегасе, и папарацци удалось запечатлеть этот волнительный для каждой невесты момент. Правда, в случае с Кейджем все походило на настоящий кошмар. Вряд ли его девушка ожидала, что жених начнет скандалить прямо в государственном учреждении, куда они явились заполнить необходимые для свадьбы документы.

По свидетельствам очевидцев, снявших видео, Кейдж был в стельку пьян. В 11 часов утра он слонялся по залу Бюро по выдаче лицензий на брак и кричал: «Она собирается забрать все мои деньги». К этому артист добавил факт из прошлого Эрики: «Ее бывший парень торговал наркотиками!». Эрика же в ответ только говорила, что не просила Николаса жениться на ней: «Дорогой, я никогда не просила тебя делать этого». Девушка пыталась увести жениха от любопытных глаз и повторяла: "Ну перестань, пойдем".

Как рассказали свидетели этой безобразной сцены, Кейдж и его избранница начали с заполнения документов на компьютере. После того, как Николас устроил скандал, их с Эрикой увели в отдельную комнату, где они покончили с бумагами. Спустя полчаса Кейдж и его избранница покинули здание Бюро.

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Пара вместе чуть больше года: об отношениях Николаса и Эрики стало известно в прошлом году. Папарацци засекли влюбленных в Пуэрто-Рико, где Кейдж снимался в фильме «Приманка». Затем их видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе. И вот теперь Николас решил сделать свою подругу законной женой.

Артист был женат трижды, и последний его брак закончился печально. В 2016 году Кейдж расстался с женой Элис Ким после 11 лет совместной жизни. В свое время их свадьбу считали мезальянсом: Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился со своей избранницей в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Это была любовь с первого взгляда: уже через два месяца после знакомства пара объявила о помолвке, а через четыре – сыграла свадьбу.

Со своей третьей женой Элис Кейдж скандалил все 11 лет их брака.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В браке с Элис Николас тоже много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу. Кейджа выпустили из тюрьмы под залог в 11 тысяч долларов.

До Элис Кейдж был дважды женат: первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись.

Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая была до этого замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.