И солнце за тучами спрятали тоже они: Европе срочно необходимы новые "офицеры ГРУ", чтобы обвинить во всех несчастьях

Петров и Боширов уже просто физически не в силах устраивать столь многочисленные новые хлопоты для Старого Света, появляющиеся одна за другой

Старушке Европе сильно нездоровится. Ее бросает в жар и холод, то попеременно, то даже одновременно. Кто виноват? Ну, конечно же, не европейцы, а зловещие "офицеры ГРУ", на которые так щедры западные политики и СМИ. "Расшифрованные" Петров и Боширов уже просто физически не в силах устраивать столь многочисленные новые хлопоты для Старого Света, появляющиеся одна за другой. Им срочно требуется подкрепление. Наверное, это была одной из причин, по которой к всемирно известному "дуэту" присоединился третий подозреваемый. Выскочивший словно черт из коробочки. Еще один "офицер ГРУ" – некий Сергей Федотов. Который, как и положено русскому диверсанту, равно как и священнослужителям, а также журналистам, в миру носит наравне с Петровым и Бошировым совсем другое имя и фамилию – Денис Сергеев.

Вот, например, в Европе сейчас катастрофически не хватает газа, хотя "Газпром" отгружает чуть ли не по историческому максимуму. Кто виноват? Не сами же европейцы, которые тужились над тем, как оградить себя от "агрессивного воздействия" России и сумели родить третий энергетический пакет ЕС, а сейчас продолжают всячески противодействовать запуску "СП -2". Понятно, что если станут замерзать, то на все наплюют, но гром ведь пока не грянул. А пока гром не грянет, европеец радужный флаг с плеч не сбросит. И виноваты, получается, русские диверсанты. Причем, судя по масштабам, Боширов. Почему один и без Петрова? Потому что у Петрова другое важной задание.

Петров, дамы и господа, оставил Британию без продовольствия, создал дефицит топлива на автозаправках и взвинтил в Великобритании цены на бензин и солярку. А еще раньше погасил все ветры, чтобы у Британии возник дефицит электрогенерации из-за простаивания ветряком. А еще солнце спрятал за тучами, чтобы солнечные панели тоже не вырабатывали электричество. Уже семь британских компаний - поставщиков в сфере энергетики объявили себя банкротами и прекратили обслуживать потребителей. Британский премьер Борис Джонсон признал бессилие Скотланд-Ярда и остальных спецслужб в борьбе с Петровым и попросил коллег из других стран срочно наладить поставки продовольствия на туманный Альбион.

А что же Федотов? Рискну предположить, что именно действия Федотова привели к отмене контракта на строительство Францией атомных подводных лодок для Австралии. Все кричат, что это, мол, самоуправство Вашингтона, кинувшего союзников по НАТО, но пройдет время, и они поймут, что это сделала "рука Кремля". Или чем там является Федотов. Он специально всё так обставил. Наверное, это он, прикинувшись немощным Байденом (какой артист) или внушив это самому Байдену, пообещал ввести Индию в Совбез ООН в качестве шестого постоянного члена. Если его самого не вынесут раньше. И из Белого дома. И вообще.

Но в этой сложной ситуации катастрофически не хватает четвертого. Чтобы трио превратилось в квартет. Иначе кто украл и спрятал стратегический беспилотник на учениях НАТО в Латвии. Помните видео о параде латвийской армии? Все еще безумно ржали над двумя странными фигурами в летных шлемах, которые тащили на себе фигурки самолетиков. Наверное, это были беспилотники. Два. Из которых один сейчас потеряли. Были организованы стратегические по масштабам поиски беспилотника. Он уже в прошлом году так терялся, но тогда совместными усилиями армии и флота вместе с грибниками был найден. В этот раз после безуспешных поисков власти также мобилизовали грибников, но тщетно. Мобилизовали бы и сборщиков ягод, но те, как назло, уже отошли. В последней отчаянной попытке руководство республики призвало на помощь рыбаков. Мол, беспилотник мог упасть в озеро или чей-то пруд, так надо поднапрячься, позакидывать удочку подальше и поглубже. Могу сразу сказать – это все бесполезно. Это явно сработал "офицер ГРУ", и сейчас начинку беспилотника уже наверняка изучают в Москве. Он ведь стратегический – фотографирует наземные объекты на особо чувствительную пленку, и сделанные им снимки можно смотреть уже через сутки после возращения БПЛА на площадку запуска. Кроме того, это диверсия чистейшей воды, поскольку ВВС Латвии лишились практически половины своих летных возможностей.

А кто сталкивает сухогрузы в Босфоре и сажает танкеры на мель в Суэцком канале? Это уже, как минимум, шестой. А буквально вчера немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. Седьмой? А в эфире немецкого телеканала ARD в пятницу появились результаты "экзит-поллов" на выборах, которые должны состояться в воскресенье, что немало удивило телезрителей. Восьмой? Кто они, эти неизвестные и пока безымянные герои? Козлов, Иванов, Гришин, Николаев?

В общем, европейским СМИ пора уже давать объявления: "Срочно разыскиваются диверсанты-офицеры ГРУ, которые виноваты в тех несчастьях, что обрушиваются на наши страны". Дыры это, конечно, не залатает, но хотя бы принесет моральное удовлетворение: не сами, мол, себе устроили все эти содом и геморрой, а враги виноваты.

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