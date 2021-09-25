Заходите, дорогие геи! Как Польша переобувается на ходу ради денег от Евросоюза

Заходите, геи дорогие, и чувствуйте себя, как дома Фото: REUTERS

Недолго музыка играла, недолго танцевал гетеросексуал. Всю принципиальность депутатов Свентокшиского воеводства (регион на юге Польши), как ветром сдуло, как только речь зашла о денежной помощи от Евросоюза.

Напомним, ранее ЕС выделил различным странам финансовую помощь для восстановления после ковида. Но для двух стран решено было сделать исключение. Для Венгрии и Польши, которые оказались бастионами сопротивления на пути победного марша по Европе торжествующих ЛГБТ-движений. В Польше пять воеводств объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ", а Венгрия относительно недавно приняла целый ряд законов, которые были расценены в ЕС "недружественными проявлениями" по отношению к педерастам, лесбиянкам и прочим "56 гендерам". В частности, например, Будапешт запретил пропаганду нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних, как это ранее было решено и в России.

В Еврокомиссии, в свою очередь, отнеслись к таким действиям свои членов крайне недружелюбно и разослали предупреждения.

- Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации, - говорилось в разосланных Еврокомиссией предупреждениях. А сами европейские бюрократы предупредили, что такая позиция будет учтена при распределении финансовой помощи. Короче говоря, или признаете особые права ЛГБТ, как вся остальная Европа, или кукиш вам вместо денег.

Речь шла о немалых деньгах. Польше планировалось выделить 56 миллиардов евро, а Венгрия должна была получить семь миллиардов евро. И поляки сдались.

- Депутаты сеймика (регионального парламента – прим. авт.) Свентокшиского воеводства приняли в среду резолюцию об "уважении многовековой традиции и культуры Польской Республики, равноправии и справедливом обращении". Одновременно была отменена декларация "против ЛГБТ-идеологии", - констатировали польские СМИ по итогам принятого решения. Вся свобода свелась к свободе маршировать в едином строю. А кто в чем-то против, если не руки выкрутят, так кошельком придавят.

А вот с Венгрией так просто решить проблему не получится. Если в Польше решение о зонах, "свободных от ЛГБТ" принимали местные власти, то в Венгрии придется отменять закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, принятый парламентом страны, в котором очень сильны позиции принципиального противника курса на одобрение нетрадиционной ориентации премьер-министра Виктора Орбана. Более того, прекрасно знающий " стойкость" многих депутатов, Орбан еще и подстраховался, объявили о проведении общенационального референдума по вопросам нетрадиционной ориентации.

Четыре других воеводства в Польше еще держатся, но первый троянский конь в польский антиЛГБТ-бастион уже завезен, и он сделал свое дело. В ближайшее время стоит ожидать отмены региональными властями и этих воеводств своих прежних решений. Оно, конечно, задница задницей, даже если своя, но 100 баксов, по логике поляков, это все же 100 баксов.

Заходите, геи дорогие, и чувствуйте себя, как дома.

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