Три признака сниженного иммунитета: Как выдержать осенний вирусный шторм

До сих врачи не до конца понимают, почему наша защитная система внезапно начинает сбоить. Фото: Shutterstock

Казалось бы про иммунитет написано множество диссертаций, докторских, проведено тысячи исследований, но до сих врачи не до конца понимают, почему наша защитная система внезапно начинает сбоить. И не только в сезон простуд, сталкиваясь с враждебными вирусами, или в сезон аллергий. На этот тонкий механизм влияет множество факторов.

Коронавирус — тренажер для иммунитета

- Иммунитет – это сложная система защитных механизмов, которые помогают нашему организму бороться с неблагоприятными факторами: бактериями, вирусами, токсинами, стрессами, - напоминает врач-терапевт, гастроэнтеролог Клиники Инновационных Технологий в Куркино Дарья Овчинникова. - Но успешно отражать внешние атаки может только правильно работающая иммунная система. Ослабленная же не в состоянии защитить организм, поэтому человек со сниженным иммунитетом становится уязвим для любых вредных воздействий. Иммунитет человека бывает двух видов. Первый – врожденный, неспецифический – мы получили в процессе эволюции, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Второй вид иммунитета – специфический, адаптивный – формируется в течение всей нашей жизни, это индивидуальный опыт каждого организма. Например, сейчас наш иммунитет активно трудится, адаптируясь к коронавирусу, чтобы суметь в дальнейшем успешно его побороть. Адаптивный иммунитет возникает после перенесенного инфекционного заболевания, а также в результате вакцинации. Поэтому сегодня борьба с ковидом идет двумя путями: либо человек переболел, и собственная иммунная система включилась в работу, либо его защищают антитела, выработанные организмом в ответ на вакцину.

Однако все чаще возникают ситуации, когда защитные механизмы дают сбой. Попробуем разобраться, что может ухудшить защитные функции организма и какие признаки сигнализируют о снижении иммунитета.

Подскользнулся, упал, очнулся, а иммунитет в гипсе...

Есть уже доказанные причины сбоя в нашей иммунной системе:

1. Внешние факторы - тяжелая экологическая обстановка, особенно в крупных городах: загазованная атмосфера, плохая вода, некачественные продукты питания и постоянный стресс.

2. Необходимость и привычки: длительный прием лекарственных препаратов, химиотерапия, вредные привычки.

3. Внутренние факторы: хронические заболевания, инфекционные процессы, онкология, наличие паразитов, ВИЧ и даже травмы. Например, человек попал в аварию, перенес операцию, впереди у него долгая и трудная реабилитация. Естественно, организм бросает все силы на восстановление и становится уязвим перед другими вредными факторами.

Первые и самый яркие признаки снижения защитных сил

1. Частые сезонные инфекции.

Когда ОРВИ болеют маленькие дети, это говорит о том, что защитные механизмы еще не созрели, организм только начинает знакомиться с окружающим миром и правильно реагировать на возбудителей. Именно поэтому не рекомендуется создавать ребенку стерильные условия, чтобы не мешать правильному формированию иммунной системы.

Но если проблема частых простуд сохраняется и во взрослом возрасте, появляются рецидивирующие заболевания лор-органов, беспокоит озноб, ломота в мышцах и суставах, то это ясно указывает на то, что защитные функции организма перестали справляться и он нуждается в помощи.

2. Здоровье волос, ногтей и кожи.

Их неудовлетворительный внешний вид – еще один яркий признак сбоев в работе организма. При ослабленном иммунитете часто наблюдаются аллергические реакции, плохая заживляемость ран, гнойничковые высыпания, грибковые поражения кожи и слизистых оболочек.

Некоторые виды грибов не являются внешней инфекцией, они постоянно присутствуют в организме человека и входят в состав его естественной микрофлоры. Их появление на ногтях, коже и слизистых объясняется сбоем в работе защитных механизмов, который спровоцировал бурный рост некоторых микроорганизмов.

Ломкость и выпадение волос, расслоение ногтевой пластины, шелушение и микротрещины на коже также указывают на проблемы, которые требуют тщательного обследования и коррекции.

3. Усталость, психоз, апатия.

Психоэмоциональное состояние человека тоже много говорит о сниженном иммунитете: его выдает быстрая утомляемость, апатия или, наоборот, повышенная раздражительность. Наше настроение оказывает непосредственное влияние и на физиологические процессы. На фоне плохого самочувствие человек испытывает постоянные негативные эмоции, которые перерастают в хронический стресс и могут послужить причиной развития депрессивных состояний.

Всех этих проблем можно избежать, если вовремя обратиться за медицинской помощью и поддержать ослабленный организм.

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