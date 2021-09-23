Эксперты рассказали, как заработать гибридный иммунитет, который неуязвим для мутирующего коронавируса

Вакцина даст вам фантастическую силу - гибридный иммунитет, его не сможет пробить ни один из существующих штаммов ковида. Фото: Shutterstock

Вы уже переболели коронавирусом, но еще сомневаетесь нужно ли вам вакцинироваться? Группа ученых под руководством Пола Бьениаса, профессора вирусологии из Рокфеллеровского университета (США) провела исследование, которое поможет вам сделать правильный выбор. Ученые утверждают: вакцина поверх естественного иммунитета даст вам фантастическую силу - гибридный иммунитет, его не сможет пробить ни один из существующих штаммов Sars-CoV-2. Более того, этот иммунитет сможет защитить вас от агрессивных штаммов, которые только могут появиться в будущем. Прокомментировать эту новость мы попросили иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

АНТИТЕЛА И ВИРУС СОШЛИСЬ В РУКОПАШНОЙ

- Николай, действительно ли гибридный иммунитет настолько хорош, как об этом пишут? Как работает этот механизм?

- Чтобы изучить возможности гибридного иммунитета ученые создали химеру - генетически модифицированный вариант коронавирусного белка. Для этого они провели 20 очень серьезных замен в ключевых областях S-белка - это тот самый шип, который придает вирусной частице сходство с короной. Для чего они это сделали? Дело в том, что именно на эти участки чаще всего направлен нейтрализующий иммунный ответ организма. Чтобы нейтрализовать вирус, антитела связываются не со всеми, а только с определенными участками (доменами) S-белка. И главная проблема состоит в том, что и эволюционные мутации у вируса тоже происходят преимущественно в этих доменах. Ведь вирус пытается обмануть антитела, замаскироваться, чтобы прорвать их оборону. Так и возникают те самые новые штаммы Дельта, Гамма, Бета и так далее.

- То есть эти домены своего рода поле битвы между иммунитетом и вирусом?

- Да, ведь чем больше мутаций происходит в участках Sars-Cov-2, которые антитела атакуют для нейтрализации вируса, тем тяжелее иммунитету узнавать врага. Допустим, организм уже переболел первоначальным уханьским штаммом, но когда он встречается с Дельта-вариантом, ему для начала нужно распознать вирус – то есть бороться сложнее. Хотя на самом деле штаммы отличаются друг от друга незначительно: в ключевых участках произошло всего 3-7 мутаций - замена одних аминокислот на другие. Так вот ученым удалось создать химерный вариант коронавирусного белка с 20 мутациями! А чем больше в ключевых участках коронавируса происходит любых изменений, тем неуязвимее такой штамм для специфического иммунного ответа. И исследователи решили посмотреть, как с нейтрализациями этой новой химерной линии справляются разные виды антител: из плазмы просто переболевших людей; из плазмы тех, кто не болел, зато был привит. И плазмы перенесших ковид, а затем вакцинированных граждан.

Так вот выяснилось: если человек переболел, а потом вакцинировался (такую комбинацию некоторые называют гибридным иммунитетом), то его антитела справляются с новым искусственно синтезированным супермутантом! Плазма людей, которые просто переболели коронавирусом или просто привились, работала гораздо хуже. Отсюда делается вывод: гибридный иммунитет может давать значительно более надежную защиту.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По одной из гипотез, за счет того, что у антител гибридного иммунитета шире «репертуар», они знакомы с большим количеством признаков «врага». Поэтому они могут подобрать «ключи» к разным участкам вируса. Поэтому суммарный нейтрализующий эффект становится выше.

КОРОНАВИРУС НЕ МОЖЕТ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ БЕСКОНЕЧНО

- Авторы исследования пишут, что гибридный иммунитет будет эффективен против штаммов, которые могут появиться в будущем. На чем основана такая уверенность?

- Им удалось создать генно-инженерный S-белок с большим количеством мутаций. Это делалось как раз с прицелом на перспективу. Ведь вирус и дальше будет искать лазейки и мутировать. Но к счастью, он не может бесконечно меняться, у него есть эволюционный предел. Потому что вирусу нужно пройти между двух огней: с одной стороны найти способ эффективного обхода иммунной системы, а с другой стороны оставаться заразным. И тут свобода “творчества” у вируса очень ограничена. Он может мутировать так, что иммунная система перестанет его ловить, но при это он потеряет свою функциональность. А вирусу это не нужно. И вот ученые создали супер-химеру с большим количеством мутаций, но выяснилось, что гибридный иммунитет ее переигрывает. Это, кстати, довольно оптимистичные данные для человечества.

- Почему?

- Потому что есть такая точка зрения, что мы ходим по замкнутому кругу. То есть мы болеем, вакцинируемся, заболеваемость падает, снимают ограничительные меры, но далее появляется новый более заразный штамм - заболеваемость и смертность опять растут и все идет по новому кругу. На самом деле мы движемся не по кругу, а по спирали. И, фактически, это движение и есть выход из пандемической ситуации. Особенно это заметно в тех странах, которые привили основную массу населения - там смертность значительно меньше и все-таки происходит накопление популяционного иммунитета, растет устойчивость к новым мутантам. И такие способы защиты, как первичная вакцинация переболевших, комбинирование разных вакцин, а также ревакцинация (подчеркну, говорю об однократной ревакцинации или первой вакцинации переболевших) делают популяцию более устойчивой к Sars-CoV-2.

В странах, где основная часть населения привилась от коронавируса, смертность от него значительно меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

СКОЛЬКО ДОЗ ДОСТАТОЧНО

- Часто можно услышать такой аргумент от людей, отказывающихся от вакцинации: я уже переболел, у меня высокий уровень антител (по крайней мере, в Москве есть возможность измерять уровень антител регулярно) поэтому не вижу смысла делать прививку. Насколько разумна такая позиция? Стало ли больше резонов вакцинироваться исходя из нового исследования?

- Резонов стало больше. Я всегда говорил и говорю, что особого смысла измерять уровень антител нет. Во-первых, только с конца декабря 2020 года был принят консенсус на базе ВОЗ о внедрении единого стандарта оценки количества нейтрализующих и общих антикоронавирусных антител. До этого каждый производитель тест-систем измерял уровень антител по своей шкале и сравнивать их было бессмысленно. Да и до сих пор еще не все тест-системы перешли на единые единицы измерения.

Но, самое главное: а какая концентрация антител в плазме достаточна, чтобы конкретного человека гарантированно защитить? Например, мужчина в возрасте 40-45 лет и весом в 90 килограмм - ему какой уровень необходим? А женщине 32 лет? А мужчине 75 лет? На сегодняшний день мы не знаем ответа на эти вопросы.

- Но ведь какие-то цифры в тестах указываются, вот люди и сравнивают: было - стало.

- А каким критерием вы руководствуетесь? На основании чего вы определяете, что антител много или мало? Тем более, что тесты именно на нейтрализующие антитела делаются гораздо реже, чем тесты на общие антитела в связи со сложностью метода и дороговизной. Поэтому вопрос открытый. Вот 500 BAU в расшифровке анализа - это много или мало? А 350 - это уже мало или достаточно? А 1000 это сильно много?

- Что вы советуете в таких случаях переболевшим?

- Решение привиться сопряжено с какими-то небольшими издержками. Надо записаться, сходить в поликлинику, плюс температура, слабость могут потом появиться на день - два. На сегодняшний день известно, что никакого значимого вреда от прививки нет., хотя и случаются очень редкие нежелательные явления. На популяционном уровне эффективность прививок подтверждается. Вот с учетом всего этого я бы все-таки рекомендовал переболевшим людям прививку сделать. Считаю, 6-8 месяцев после начала Covid-19 разумным сроком для прививки. Другое дело, по всей видимости, для переболевших молодых здоровых людей достаточно сделать одну инъекцию того же «Спутника Лайт», как это, например, делается с мРНК вакцинами за рубежом. Там в большинстве стран идет одна инъекция для переболевших. Также для ревакцинации после первой вакцинации достаточно одной дозы «Спутника». Если говорить про пожилых и людей с хроническими заболеваниями, то, скорее всего, полный двухкомпонентный курс нужен и при вакцинации, и при ревакцинации. Особенно при применении "слабых" вакцин - инактивированных и пептидных.