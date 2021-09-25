Сербские танки двинулись на Косово

Косовские силовики на границе с Сербией. Фото: REUTERS

В соцсетях появились фотографии сербских танков, которые на автомобильных платформах перевозятся к границе с Косово. Также в небе над погранпереходом в мятежную автономию замечены правительственные истребители и вертолёты.

Может ли на Балканах начаться новая война? С 1999 года Косово при поддержке НАТО де-факто отделилась от остатков Югославии, а с 2008 года эта независимость обрела и характер де-юре. Однако в северных областях частично признанного государства продолжает оставаться значительное сербское меньшинство, подвергаемое притеснениям со стороны косовских албанцев.

При этом официальная позиция любого белградского политика неизменна: «Косово — наша земля». Однако в 2013 году Сербия подписала с косоварами так называемые Брюссельские соглашения, согласно которым контроль над сербскими анклавами на севере края по сути передаётся властям последнего. И нынешний президент страны Александр Вучич продолжает данную политику.

Так что, по мнению экспертов, реальный новый конфликт вокруг Косово маловероятен:

— Сейчас Белград сотрясает целый ряд коррупционных скандалов, оппозиционные СМИ открыто пишут о связях ведущих чиновников с балканским наркокартелем, — сказал kp.ru сербский политолог Стеван Гайич. — Поэтому, на мой взгляд, «танковые приготовления» — хороший способ переключить внимание.

Как полагает собеседник kp.ru, в случае реального конфликта Вучич может объявить военное положение и, таким образом, укрепить свою власть в свете тяжких обвинений со стороны оппозиции.

— В крайнем случае — займём три пограничных деревни и объявим это великой победой. В случае реального продвижения в глубь Косово — отреагирует НАТО, о чём все прекрасно знают, — подводит итог Гайич.