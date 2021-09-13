Вучич: Сербия не вступит в ЕС до решения вопроса Косово

Александр Вучич заявил, что Сербия не вступит в ЕС до решения вопроса Косово. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что страна не вступит в Евросоюз до решения вопроса Косово.

- Мы всегда готовы разговаривать обо всех компромиссных решениях, перед тем стать более открытыми, обеспечить поток товаров, услуг и капитала и стать ближе... Отдаем ли мы отчет в том, что не станем членами ЕС до решения этой проблемы - мы абсолютно отдаем себе отчет в этом и знаем, насколько это тяжело и проблематично, — заявил сербский лидер.

В 2018 году Министерство иностранных дел России указало Евросоюзу на необходимость посредничества между Сербией и Косово. Согласно опубликованному комментарию, накануне Приштина ввела 100% пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в нарушение Центрально-европейского соглашения о свободной торговли. По данным МИД России, Косово пытается развязать "торговую войну" в качестве "мести за поражение" при попытке вступить в Интерпол.