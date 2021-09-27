Зачем Надежда Савченко надела никаб

Не всякая женщина в Афганистане сегодня выходит на улицу в таком облачении, какое продемонстрировала экс-депутат Верховной Рады. Фото: facebook.com

Не всякая женщина в Афганистане сегодня выходит на улицу в таком облачении, какое продемонстрировала экс-депутат Верховной Рады. На своей странице в Фейсбуке она выложила свои фото в строгом исламском никабе, сопроводив текстом с претензией на глубокую философию.

Герой Украины предстала в неожиданном образе Фото: facebook.com

«В современном мире Ислам привычно воспринимать как религию угнетение и ущемления прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что Ислам это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога - Аллаха. О чем свидетельствует пространственность и величие архитектуры самых мечетей, которых и Турции насчитывается 82800».

На своей странице в Фейсбуке она выложила свои фото в строгом исламском никабе, сопроводив текстом с претензией на глубокую философию. Фото: facebook.com

«Пространственность и величие архитектуры мечетей», похоже, Надежда оценивает в бывшем патриаршем православном Соборе Святой Софии в Стамбуле. А про свободу души и веры ей могли бы рассказать молодые активистки, которые в первые дни прихода талибов к власти в Афганистане выходили на акции протеста, требуя соблюдать их права.

Что это было – потеря душевного равновесия, эпатаж с попыткой снова напомнить о себе или Савченко действительно приняла ислам, - пока остается тайной. Сама она в комментариях на эти вопросы не отвечает.

Надежда Савченко надела никаб Фото: facebook.com

«Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих эту религию», - пишет бывшая военнослужащая ВСУ с позывным «Пуля».

Семь лет назад у поселка Металлист на Луганщине, наводя минометы на российских журналистов и беженцев, она до этих мыслей, видимо, еще не доросла.