Округлившаяся Мария Порошина в слишком коротеньком халате сразила наповал

Публика обратила внимание на внешний вид Порошиной Фото: Instagram.com

Мария Порошина вновь подогрела слухи о своей беременности. О том, что многодетная мама ждет шестого ребенка, поклонники заговорили в середине сентября. Тогда Мария Михайловна появилась на публике в объемном свитере, который не смог скрыть ее округлившийся животик. И вот теперь актриса предстала перед публикой в суперкоротком халатике. Артистка на новых снимках держится руками за свой живот.

Мария Порошина впервые появилась на публике после слухов о том, что она ждет еще одного ребенка. Актриса вышла на сцену в компании Ольги Прокофьевой и Ирины Лачиной. Последняя и показала редкий кадр, на котором позирует с коллегами по цеху. "Нет, мы не ходим там все время в пижамах, это я так, на всякий случай", - написала в блоге Лачина.

Публика обратила внимание на внешний вид Порошиной. Она позирует на фото в суперкоротком халате с любимым жестом всех беременных - положив руку на округлившийся животик. Сраженные наповал фолловеры восхитились ногами Марии и в очередной раз кинулись ее поздравлять с беременностью.

Мария, к слову, ранее говорила, что не планирует останавливаться на пятерых наследниках и хочет еще деток. Особенно мальчика. Напомним, артистка родила детей от разных мужчин. Старшую дочь - от Гоши Куценко. Трижды она становилась мамой в браке с Ильей Древновым. Личность отца долгожданного сына Андрея артистка тщательно скрывает.

В середине июля 2021 года многодетную маму заметили с обручальным кольцом на том самом пальце. Фанаты полагают, что их любимица вышла замуж за отца своего сына. Окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас очень влиятельный мужчина - некий российский чиновник. Осведомленные источники утверждают, что со своим избранником артистка встречается несколько лет.

"Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание. Он поддерживает актрису. Парень, который раньше часто встречал Порошину после съемок, - это водитель, которого возлюбленный приставил к ней для безопасности", - говорят в окружении многодетной матери.