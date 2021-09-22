Округлившуюся Марию Порошину поздравляют с шестой беременностью

Актриса Мария Порошина Фото: СОЦСЕТИ

Мария Порошина удивила поклонников внешним видом. На одной из фотографий актриса позирует в объемной свитере и выглядит довольно округлившейся. Преданные фанаты артистки обратили внимание, что их кумир прячет свою талию и кинулись поздравлять ее с шестой беременностью.

Мария Порошина крайне редко размещает фотографии в блоге, потому каждый новый снимок актрисы вызывает у публики небывалый ажиотаж. На днях она опубликовала фото, на котором позирует с короткими кудрями и нежным макияжем. Артистка предстала в ажурном свитере, скрывая изгибы фигуры.

Под снимком звезда разместила стихотворение своей старшей дочери Полины, посвященное переменам в жизни. Фолловеры решили, что артистка может быть беременна. Тем более за последний месяц она почти не выходила с ними на связь. Некоторые заметили, что спрятанный под кардиганом живот актрисы выглядит округлившимся. К тому же не так давно Марию заметили с кольцом на безымянном пальце.

"Неужели Мария Михайловна в ожидании чуда?", "Кажется, можно поздравлять с очередным малышом", "Мария, если вы в положении, то поздравляю Вас", Мне кажется, "Животик видно", "Так и светитесь от счастья", - комментируют подписчики.

Актриса не раз сама отмечала, что будет рада рождению еще одного ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

Актриса не раз сама отмечала, что будет рада рождению еще одного ребенка. "Пять хорошо, а шесть лучше", - говорила 47-летняя Порошина.

Пока что у Марии пять детей от трех разных мужей. Старшую дочь в 1996 году она родила от Гоши Куценко. Три дочки - Серафима, Аграфена и Глафира - появились в браке с Ильей Древновым. Личность отца долгожданного сына Андрюши она не раскрывает. "Иметь столько детей, как у меня, очень непросто. Иногда не знаешь, как каждому уделить время. Иногда бывает очень грустно. Но любые трудности, и одиночество в том числе, даются не просто так, а чтобы человек что-то понял про себя новое и стал сильнее..."- рассказывала актриса.

Наследников она просто обожает. О каждом говорит с невероятной нежностью. "Не устаю удивляться, какие же у меня разные дети! Самая старшая Полина, как и я, окончила Театральный институт имени Щукина. Преподает в театральной студии РГСУ... Дочь переживает, что пока нет больших ролей в кино. Я ее успокаиваю, ведь сама стала сниматься только в 26 лет, и начинала отнюдь не с главных ролей...", - делилась знаменитость.

Самому маленькому Андрюше - два с половиной года. Дочке Симе - 16. Переходный возраст. "Она очень эмоциональная натура, типичный гуманитарий, любит играть на фортепиано, интересуется философией, изучает японский, на карантине сама освоила хип-хоп. В прошлом году мы ее перевели в другую школу, где небольшие классы и индивидуальный подход к ученикам. Там ей очень нравится. Пятилетняя Глаша занимается теннисом. А Груняша заканчивает музыкальную школу. У нее явные актерские задатки", - признавалась многодетная мама.