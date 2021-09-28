Коленопреклоненная смута русской оппозиции

Оцените, как красиво! Фото: Иван МАКЕЕВ

Общение Владимира Путина с парламентской оппозицией – красивый пример политического айкидо. Когда мастер искусно помещает соперника в такие условия, что противник встает на колени и делает себе удушающий прием.

Оцените, как красиво!

Перед встречей оппозиция выглядела воинственно. Коммунисты протестовали в центре Москвы против фальсификации выборов, их активистов паковала полиция. Даже у лояльного Жириновского накануне случился приступ свободомыслия. Вождь либерал-демократов заподозрил, что власть и у него ворует голоса:

- Рвать меня тянет от этого идиотизма, - возмущался в эфирах он. - Семимильными шагами идем к белорусскому варианту, а они не понимают. Остановитесь, вся Белоруссия вышла на улицы, Хабаровск вышел...

И вот бунтующих позвали в Кремль. На традиционную встречу с президентом.

У Зюганова (к его, уверен, ужасу) появился теоретический выбор.

Идти на Пушкинскую площадь, куда он и позвал возмущенных коммунистов? И уже оттуда, с площади, обратиться к президенту с проклятиями в адрес власти?

В русских реалиях это выглядит страшно. Но тут важна последовательность.

Коль партия сделала свой выбор. Коль закусила удила и объявила несогласованный митинг, подставив под дубинки рядовых коммунистов, Зюганов по идее должен был прийти туда. Так бы поступил в Европе любой настоящий лидер настоящей оппозиционной партии, если он заинтересован не в процессе (сидении в парламенте в образе вечного Ждуна), а в результате. Пусть даже самоубийственном.

Что делает хитрый Зюганов.

Он идет (пусть и виртуально) в Кремль. И говорит Путину, что КПРФ поддерживает действия президента по развитию государства. Эту фразу тут же разнесут государственные информагенства, откровенно любуясь – молодцы коммунисты, секут сами себя.

Конечно, лидер коммунистов пожалуется государю на электронное голосование. На что получит абсолютно формальный холодный путинский ответ – на голосование жалуются, дескать, только те, кому не нравятся результаты.

Взбунтовавшийся было Жириновский прильнул к государевой руке красиво.

Ни слова о Хабаровске и Белоруссии. Ни намека, что его тошнит.

Он тут же предложил Путину:

«Кто сегодня на Пушкинской площади бунтовал вот их в вагон и до Магадана. Вы увидите, что больше бунтовать не будут».

- Слишком жестко, - улыбнулся президент, - они и работать как следует не будут».

Так и закончилась коленопреклоненная смута. Соперники уложили на лопатки сами себя и рассыпаясь в благодарностях, уползли в свою уютную нору. В парламент…..