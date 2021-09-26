Путин рассудил Жириновского и Миронова

25 сентября глава государства встретился в режиме видеоконференции с лидерами партий. Фото: REUTERS

25 сентября глава государства встретился в режиме видеоконференции с лидерами партий, которые по итогам выборов, состоявшихся в прошлый уик-энд, прошли в новый состав Госдумы восьмого созыва.

Незадолго до того момента, когда встреча должна была официально стартовать, уже пошла телетрансляция. И в ту минуту, когда президент вошел в свой кабинет, он застал пикировку лидеров либерал-демократов и эсеров.

Владимир Жириновский бросил Сергею Миронову, что его партии «нечего сказать».

Бывший десантник и глава четвертой по численности думской фракции парировал:

- Хорошо смеется тот, кто смеется последний!

Потомственный юрист и руководитель третьей фракции ГД не остался в долгу:

- Последний перед арестом, в камеру идет последний!

Тут к диалогу политических деятелей решил подключиться президент.

- Вы как то мрачновато шутите, Владимир Вольфович, - выразил удивление Владимир Путин, - А ведь сегодня такой, в принципе, хороший день…

Впрочем, эта реплика главы государства не помешала позже, уже после «официального» начала большого диалога, лидеру ЛДПР предложить отправлять в Сибирь тех, кто сегодня протестует против итогов этих выборов. И это при том, что эта партия набрала 7.55% голосов, снизив свое представительство в парламенте и едва не уступив третью строчку эсерам, у которых 7,46% голосов.

Об этом эпизоде упомянуто в программе на телеканале Россия-1, чей эфир состоится вечером в воскресенье.

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