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Политика25 сентября 2021 19:34

Несогласованная акция КПРФ в Москве чуть не переросла в дискотеку

Молодые люди едва сдерживали себя, чтобы не пуститься в пляс под патриотические песни
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На Пушкинской площади собралось около 400 человек.

На Пушкинской площади собралось около 400 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта акция не должна была состояться. Власти Москвы не согласовали ее из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, а МВД с Генпрокуратурой десять раз на дню напоминали гражданам "об ответственности за участие» в подобных сборищах.

Но в КПРФ пошли на хитрость: назвали акцию «встречей избирателей с депутатами Госдумы». К этой манифестации, которая по мнению коммунистов должна была объединить всех, кто недоволен результатами выборов в Госдуму, готовились целую неделю. Трубили о ней по всем соцсетям. Росгвардию и полицию встревожили не на шутку.

Вереница автозаков и автобусов с бойцами Росгвардии выехали из Строгино еще часов в 10 утра. Правоохранители свой транспорт основательно заправили. Собирались держать осаду до полуночи. Но все меры оказались напрасными.

Акцию назвали «встречей избирателей с депутатами Госдумы».

Акцию назвали «встречей избирателей с депутатами Госдумы».

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Пушкинской площади собралось около 400 человек. Сначала даже показалось, что больше. Но стоило войти в толпу, как можно было понять, что реально митинговать пришли единицы: это зеваки-прохожие с коляской, вот двое сотрудники полиции в штатском, журналисты в ярких накидках, рядом блогеры с ярко выкрашенными, как у Мальвины волосами, а вот бабушку с алым галстуком и надписью КПРФ, ведет сверстник с палочкой. Ну, вот они, наверно, еще могли видеть живых большевиков….

С импровизированной трибуны, что выросла из толпы под монументом Александра Сергеевича члены КПРФ говорили по бумажке много и долго. А суть оказалась довольно неожиданной. Коммунисты называли итоги выборов своей «морально-политической победой», и говорили, «что результаты выборов стоить проверить, но их результатами довольны», а еще «за нас проголосовало столько, что мы даже не ожидали»…

С импровизированной трибуны, что выросла из толпы под монументом Александра Сергеевича члены КПРФ говорили по бумажке много и долго.

С импровизированной трибуны, что выросла из толпы под монументом Александра Сергеевича члены КПРФ говорили по бумажке много и долго.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В это время на площади появилось еще несколько ораторов. Одни требовали освободить блогера Навального, другие просили отправить к нему посидеть в колонии коммуниста Рашкина. Последнего сравнивали даже с Собчак.

- Мочи его, - вырвалось из толпы. Пяток неизвестных облили водой мужчину, который развернул над головой плакат «Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло…». Агитатора попытались отбить от нападавших старые коммунисты, но силы оказались неравны. Полиция деликатно вмешалась, но задерживать никого не стала.

На несанкционированной акции в Москве участники завязали между собой драку

На митинге неординарной внешностью выделялись также молодые люди, которые себя причисляли к анархистам и антиглобалистам.

- Фашисты-капиталисты, - кричали они.

Собравшиеся на площади москвичи и гости столицы.

Собравшиеся на площади москвичи и гости столицы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но их крики постепенно гасли на фоне музыки, которая вырывалась из громкоговорителей на штабной машине полиции.

На месте несогласованной акции в Москве включили музыку

Когда на всю Пушкинскую площадь зазвучало «Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». (песня «Дядя Вова, мы с тобой» Вячеслава и Николая Антоновых), многие решили, что полицейские перепутали флешку. Ведь до этого через громкоговорители просили лишь «соблюдать дистанцию» и напоминали «что организация несогласованного митинга, предполагает уголовную ответственность».

Сотрудники полиции предупредили участников несогласованной акции в Москве, что собрание незаконное

Но песни звучали и дальше. Собравшиеся на площади москвичи и гости столицы услышали: советскую «Песня защитников Москвы», «Флаг моего государства» Дениса Майданова, «Вперед, Россия» Олега Газманова, «От Волги до Енисея» «Любэ», «Белая Русь» Анжелики Агурбаш, «Россия -матушка» Жасмин.

Коммунисты называли итоги выборов своей «морально-политической победой»

Коммунисты называли итоги выборов своей «морально-политической победой»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под последние две мелодии некоторые участники митинга стали даже подтанцовывать.

- Что тут вообще происходит, - спросил у журналистов известный московский скульптор Андрей Налич, который спешил в мастерскую.

- Танцы, - пошутили журналисты в ответ.

- Надо попросить каждую субботу сотрудников полиции крутить этот диск, - смеялись другие прохожие.

Нелегальная акция закончился через час. В 15.00 музыку выключили и пошел дождик. Как по расписанию.

Но разошлись не все. Те, что "топили" за Навального еще долго выкрикивали: «Свобода, равенство»…

В глубине сквера запахло ладаном. Небольшая группа пела православную молитву. Нет, не коммунисты.

Оказывается, люди собрались, чтобы почтить память неизвестных, которые были обнаружены на территории Пушкинского сквера, во время его реконструкции в 2013 году.

По мнению православных, подобные мероприятия на Пушкинской площади оскорбляют прах священнослужителей и монахинь, который покоится в некрополе Страстного монастыря.

Судьба монастыря незавидная: большевики сначала открыли в его стенах Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР, а 1937 году снесли и их.

А потому, ни о какой субботней дискотеке на Пушкинской площади говорить не приходится. Вести себя несанкционированно там дозволяется лишь одному голубю на голове поэта. А всем остальным - прийти, посмотреть - как мало нас сегодня на Пушке собралось, - удивиться, что западники-либералы теперь митингуют плечо к плечу со сталинистами, ужаснуться и … разбежаться.

Тем более, что результатами выборов, оказывается, все довольны…

Но побузить для видимости полагается.

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