Несогласованная акция КПРФ в Москве чуть не переросла в дискотеку

На Пушкинской площади собралось около 400 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эта акция не должна была состояться. Власти Москвы не согласовали ее из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, а МВД с Генпрокуратурой десять раз на дню напоминали гражданам "об ответственности за участие» в подобных сборищах.

Но в КПРФ пошли на хитрость: назвали акцию «встречей избирателей с депутатами Госдумы». К этой манифестации, которая по мнению коммунистов должна была объединить всех, кто недоволен результатами выборов в Госдуму, готовились целую неделю. Трубили о ней по всем соцсетям. Росгвардию и полицию встревожили не на шутку.

Вереница автозаков и автобусов с бойцами Росгвардии выехали из Строгино еще часов в 10 утра. Правоохранители свой транспорт основательно заправили. Собирались держать осаду до полуночи. Но все меры оказались напрасными.

Акцию назвали «встречей избирателей с депутатами Госдумы». Фото: Иван МАКЕЕВ

На Пушкинской площади собралось около 400 человек. Сначала даже показалось, что больше. Но стоило войти в толпу, как можно было понять, что реально митинговать пришли единицы: это зеваки-прохожие с коляской, вот двое сотрудники полиции в штатском, журналисты в ярких накидках, рядом блогеры с ярко выкрашенными, как у Мальвины волосами, а вот бабушку с алым галстуком и надписью КПРФ, ведет сверстник с палочкой. Ну, вот они, наверно, еще могли видеть живых большевиков….

С импровизированной трибуны, что выросла из толпы под монументом Александра Сергеевича члены КПРФ говорили по бумажке много и долго. А суть оказалась довольно неожиданной. Коммунисты называли итоги выборов своей «морально-политической победой», и говорили, «что результаты выборов стоить проверить, но их результатами довольны», а еще «за нас проголосовало столько, что мы даже не ожидали»…

С импровизированной трибуны, что выросла из толпы под монументом Александра Сергеевича члены КПРФ говорили по бумажке много и долго. Фото: Иван МАКЕЕВ

В это время на площади появилось еще несколько ораторов. Одни требовали освободить блогера Навального, другие просили отправить к нему посидеть в колонии коммуниста Рашкина. Последнего сравнивали даже с Собчак.

- Мочи его, - вырвалось из толпы. Пяток неизвестных облили водой мужчину, который развернул над головой плакат «Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло…». Агитатора попытались отбить от нападавших старые коммунисты, но силы оказались неравны. Полиция деликатно вмешалась, но задерживать никого не стала.

На митинге неординарной внешностью выделялись также молодые люди, которые себя причисляли к анархистам и антиглобалистам.

- Фашисты-капиталисты, - кричали они.

Собравшиеся на площади москвичи и гости столицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но их крики постепенно гасли на фоне музыки, которая вырывалась из громкоговорителей на штабной машине полиции.

Когда на всю Пушкинскую площадь зазвучало «Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». (песня «Дядя Вова, мы с тобой» Вячеслава и Николая Антоновых), многие решили, что полицейские перепутали флешку. Ведь до этого через громкоговорители просили лишь «соблюдать дистанцию» и напоминали «что организация несогласованного митинга, предполагает уголовную ответственность».

Но песни звучали и дальше. Собравшиеся на площади москвичи и гости столицы услышали: советскую «Песня защитников Москвы», «Флаг моего государства» Дениса Майданова, «Вперед, Россия» Олега Газманова, «От Волги до Енисея» «Любэ», «Белая Русь» Анжелики Агурбаш, «Россия -матушка» Жасмин.

Коммунисты называли итоги выборов своей «морально-политической победой» Фото: Иван МАКЕЕВ

Под последние две мелодии некоторые участники митинга стали даже подтанцовывать.

- Что тут вообще происходит, - спросил у журналистов известный московский скульптор Андрей Налич, который спешил в мастерскую.

- Танцы, - пошутили журналисты в ответ.

- Надо попросить каждую субботу сотрудников полиции крутить этот диск, - смеялись другие прохожие.

Нелегальная акция закончился через час. В 15.00 музыку выключили и пошел дождик. Как по расписанию.

Но разошлись не все. Те, что "топили" за Навального еще долго выкрикивали: «Свобода, равенство»…

В глубине сквера запахло ладаном. Небольшая группа пела православную молитву. Нет, не коммунисты.

Оказывается, люди собрались, чтобы почтить память неизвестных, которые были обнаружены на территории Пушкинского сквера, во время его реконструкции в 2013 году.

По мнению православных, подобные мероприятия на Пушкинской площади оскорбляют прах священнослужителей и монахинь, который покоится в некрополе Страстного монастыря.

Судьба монастыря незавидная: большевики сначала открыли в его стенах Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР, а 1937 году снесли и их.

А потому, ни о какой субботней дискотеке на Пушкинской площади говорить не приходится. Вести себя несанкционированно там дозволяется лишь одному голубю на голове поэта. А всем остальным - прийти, посмотреть - как мало нас сегодня на Пушке собралось, - удивиться, что западники-либералы теперь митингуют плечо к плечу со сталинистами, ужаснуться и … разбежаться.

Тем более, что результатами выборов, оказывается, все довольны…

Но побузить для видимости полагается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КПРФ провела несогласованную акцию в Москве: онлайн-репортаж

Спецкор kp.ru передавал с места событий (подробности)