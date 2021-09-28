Политолог объяснил, зачем «Единая Россия» создала партийные комиссии

Сергей Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири Фото: REUTERS

- В партии всегда были отдельные комиссии и проекты на разных уровнях, - отметил в беседе с KP.ru председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Но нынешние комиссии — структуры другого уровня. В том числе и потому, что их возглавляют политические тяжеловесы.

Владимир Путин объявил о создании в Единой России комиссий по направлениям, которые возглавят пятерка лидеров партии на выборах. Так:

- министр обороны Сергей Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири;

- глава МИД Сергей Лавров - комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом;

- сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва - комиссией по образованию и науке;

- главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - комиссией по здравоохранению;

- уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова - комиссию по защите материнства, детства и поддержки семьи.

При этом, новые комиссии не будут дублировать работу уже действующих органов власти, например, Минздрава или комитета по образованию Госдумы.

- Они станут точками координации различных ветвей власти, - считает Костин. - Дело в том, что «Единая Россия» - это не только законодательная власть на уровне Госдумы, и не только исполнительная на ровне правительства. «единая Россия» - это и региональные власти (губернаторы, заскобрания). И их работу надо свести воедино.

Не стоит забывать и об ответственности. Именно её и символизируют президент, как лидер партии и первая её пятерка.

- Речь идет о политической ответственности, - объясняет эксперт. - Исполнительная власть имеет служебную ответственность. То есть отчитывается перед начальством. Политическая ответственности — совсем другое дело. Тут надо отвечать перед народом.

Еще одна задача - сделать работу партии и власти привязанной к каждому конкретному человеку.

- «Единой России» поставлены очень большие задачи. Но очень важно, чтобы они были привязаны к местности, - заявил Константин Костин. - Где бы человек ни жил, он должен понимать что конкретно у него меняется к лучшему: в материальном плане, в плане социальных услуг, в плане благоустройства. Необходимо, чтобы помимо красивых планов, которые полны статистики, всё было переведено на понятный и удобный для восприятия каждым уровень.

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