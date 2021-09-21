ЦИК объявил результаты голосования и теперь можно с уверенностью говорить о составе новой Госдумы-2021. Фото: Игорь Брук / It’s My City

Наконец подсчитаны все 100% голосов граждан России на выборах в Государственную Думу VIII созыва. ЦИК объявил результаты голосования и теперь можно с уверенностью говорить о составе новой Госдумы-2021. Рассказываем, как распределятся после выборов места по партиям, прошедшим в парламент. Кому из них придется «подвинуться», а кто наоборот - займет кресел больше, чем в предыдущем созыве.

ЕДИНАЯ РОССИЯ - МИНУС 19 МЕСТ

Солиднее всех разместится в зале заседаний, конечно, «Единая Россия». За нее проголосовали 49,83% пришедших на выборы. Но это еще не все. Дело в том, что лишь половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партиям. И еще половина - по одномандатным округам. А в этих округах победа «ЕдРа» совершенно оглушительная. 198 из 225 одномандатников оказались «единоросами»!

В итоге фракция займет в Думе 324 места. Это на 19 кресел меньше, чем в предыдущем созыве. Но все равно это конституционное большинство. Более 2/3 голосов! Что дает ей возможность принимать законы, не прося помощи у оппозиции.

КПРФ - ПЛЮС 15 МЕСТ

Вторая по численности фракция будет у КПРФ (18,94% голосов избирателей и еще 9 одномандатников). Коммунисты рассядутся на 57 креслах. Это для ленинцев-сталинцев хорошая прибавка! В прошлом созыве они «ютились» лишь на 42-х.

ЭСЕРЫ - ПЛЮС 4 МЕСТА

«Справедливоросы», которые теперь «За Правду», превращаются в третью по размеру фракцию Госдумы, обойдя ЛДПР. Голосов они с «жириновцами» набрали почти одинаково: 7,47% и 7,51%. Но эсеры провели 8 одномандатников, а ЛДПР - лишь 2. В итоге у «Справедливой России» 27 кресел (было 23).

ЛДПР - МИНУС 18 МЕСТ

Для неподражаемого Владимира Жириновского итоги выборов в Думу-2021 неутешительны. Его партия набрала почти вдвое меньше голосов, чем в 2016 году, и ей придется сжаться до 21 кресла в парламенте (вместо 39 прежних).

Состав Госдумы-2021 Фото: Дмитрий ОРЛОВ

НОВЫЕ - ВПЕРВЫЕ

«Новых людей» в Госдуме раньше просто не было. И то, что они преодолели 5-процентный барьер для попадания в парламент - для них уже победа. За набранные на выборах 5,33% голосов они получат думских 13 кресел.

ОДИН В ПОЛЕ

Еще три партии не преодолели 5-процентную планку на выборах, но их одномандатники победили в своих округах. По 1 креслу в Думе будет у «Родины», Партии Роста и Гражданской платформы.

Удивительная стабильность - в прошлом парламенте именно эти же партии имели точно так же - по 1 мандату.

А еще 5 прошедших в парламент одномандатников оказались самовыдвиженцами. В прошлой Думе такой депутат без фракции был всего ... 1.