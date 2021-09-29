Мишустин: Проект бюджета предусматривает рост поддержки граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Проект бюджета на трехлетку практически готов, 30 сентября правительство внесет его в Госдуму. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в среду. По словам премьера, проект бюджета предусматривает поэтапный рост поддержки граждан.

Говоря об исполнении бюджета в этом году, Мишустин сообщил, что доходы в I полугодии превысили прогнозное значение более чем на треть.

- В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся, - отметил премьер.

На заседании правительство также рассмотрело изменение ставок сбора за вылов водных биологических ресурсов. Для тех видов рыб, которые в основном идут на экспорт, ставки будут увеличены. Как отметил Мишустин, нынешние ставки не менялись более 16 лет. По его словам, увеличение ставок позволит значительно увеличить поступления в бюджеты всех уровней.

- Ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а на социально значимые, такие, как сельдь, сайра, ряпушка, карась и другие, останутся на прежнем уровне, - сказал Мишустин.

Сейчас ставка сбора за вылов одной тонны минтая Охотского моря составляет 3,5 тысячи рублей. Такая же ставка установлена и для горбуши Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ставка на вылов камчатского краба составляет 35 тысяч рублей за тонну, сельди Берингова моря и Охотского моря в весенне-летний период промысла - 400 рублей, сайры - 150 рублей. Ставка на вылов трески в Северном бассейне - 5 тысяч рублей за тонну.

Еще один рассмотренный правительством законопроект касается развития кинематографа. Как рассказал Мишустин, начинающие режиссеры теперь смогут снимать дебютные работы полностью за государственный счет, стопроцентное финансирование получат также документальные картины и уникальные анимационные проекты. Сейчас государственное финансирование киносъемок не должно превышать 70% от стоимости картины.

Как отметил премьер, субсидия из бюджета станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты. Они смогут воспользоваться такой помощью в течение пяти лет после окончания профильного федерального вуза.

- В России есть все возможности, чтобы здесь снимали еще больше качественных и зрелищных кинолент. У нас много талантливых режиссеров, одаренных актеров, сценаристов, операторов, других специалистов. Необходимо раскрыть их потенциал, тем более что зрители любят наше кино, - отметил Мишустин.

В прошлом году созданные с государственным участием картины посмотрели более 26 миллионов зрителей.

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