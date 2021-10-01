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Наука1 октября 2021 10:55

Лица древних египтян восстановлены с помощью ДНК, извлеченной из их мумий

Древние египтяне оказались совсем не похожи на современных
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Лица, возвращенные из небытия.

Лица, возвращенные из небытия.

Лица трех древних египтян, умерших 2797 лет назад, реконструировали американские специалисты из фирмы Parabon NanoLabs, которые изрядно поднаторели в области так называемого ДНК-фенотипирования (Snapshot DNA Phenotyping) – технологии, которая позволяет представить, как выглядел тот или иной человек, имея лишь его генетический материал.

Исследователи представили. О чем коротко рассказал портал LiveScience. А то, что получилось они продемонстрировали на недавнем 32-м Международном симпозиуме по криминалистике и идентификации человека (32nd International Symposium on Human Identification - ISHI), который прошел в Орландо. Реконструкцией руководила Эллен Грейтак (Dr Ellen Greytak) - директор фирмы по биоинформатике (Parabon's director of Bioinformatics).

Эллен подчеркнула, что нынешнее ДНК-фенотипирование стало первым в мире – в том смысле, что никто еще не использовал в подобных исследованиях столь древний генетический материал. А именно образцы ДНК, извлеченные из останков, которым почти 3 тысячи лет.

Иллюстрация из научного отчета: тонкости реконструкции.

Иллюстрация из научного отчета: тонкости реконструкции.

Мумии, которым генетики «возвратили» лица, были обнаружены во время раскопок в Абусир-эль-Мелеке – древнем поселении в дельте Нила. Их извлекли вместе с полутора сотнями других, находившихся в местном захоронении. Мумии попали в Институт истории человечества имени Макса Планка в Тюбингене (Max Planck Institute for the Science of Human History in Tubingen), где в 2017 году ученые секвенировали их геномы. Этими данными и воспользовались в Parabon NanoLabs.

В Египте каждый год находят по несколько десятков саркофагов с мумиями внутри, проводят им ДНК-анализ.

В Египте каждый год находят по несколько десятков саркофагов с мумиями внутри, проводят им ДНК-анализ.

Фото: REUTERS

Технология ДНК-фенотипирования пока далека от совершенства. Но «обрисовать» некоторые характерные черты лица человека, оставившего генетические следы, позволяет. Например, представить наиболее вероятную форму его лица. Включая нос, подбородок, губы.

К настоящему моменту наибольшего успеха эксперты добились в определении этнической принадлежности, цвета глаз, волос и кожи – реконструируют их с точностью от 61 до 99 процентов.

Компьютер изображает черты лица, повинуясь особому алгоритму.

Компьютер изображает черты лица, повинуясь особому алгоритму.

Ныне можно уверенно судить и о том, есть ли у человека веснушки или нет. Не суть важно, что ими -веснушками – не были усыпаны лица древних египтян. Как выяснилось. Но такая «подробность» может иметь решающее значение, если речь идет о воссоздании портрета злоумышленника по генетическому материалу, собранному на месте преступления. А подозреваемых, скажем, двое – один из которых, с веснушками. Как раз ради решения подобных загадок исследователи и совершенствуют генетические технологии.

Пожалуй, только ДНК-фенотипирование даст криминалистам надежду раскрыть, казалось бы, безнадежные преступления. Например, получить портрет убийцы или насильника, оставившего генетические следы, но которых нет ни в одной базе данных.

Кстати, специалистов Parabon NanoLabs приводят в пример, когда говорят об успехах новой технологии. В 2017 году они реконструировали портрет человека, чьи генетические следы были обнаружены на месте тяжкого преступления. Следователи опубликовали портрет. Через несколько дней «владелец» лица сдался полиции – оказался очень похож. А до этого его даже не было в числе подозреваемых.

Насколько «правильными» получились воссозданные ныне лица – со светло-коричневой кожей, темными глазами и волосами? Неизвестно. Проверить можно было бы одним способом – провести реконструкцию по методу профессора Герасимова. То есть, «облепить» мягкими тканями черепа, которые наверняка имеются у мумий, предоставивших генетический материал. Но никто пока не проверял.

Были мумиями - стали людьми: ученые восстановили облик трех древних египтян из 90, чей геном был секвенирован

Были мумиями - стали людьми: ученые восстановили облик трех древних египтян из 90, чей геном был секвенирован

Однако, всмотревшись в то, что получилось, американские судмедэксперты заявили: древние египтяне совсем не похожи на нынешних. Тем самым реконструкторы подтвердили выводы немецких коллег – тех самых, которые в свое время восстановили геномы 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет. Мумии, получившие лица, были среди них.

Геномы свидетельствовали: древние египтяне не были африканцами. Одни оказались турками, другие - выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия.

На удивление, генетическим европейцем оказался и сам Тутанхамон, ДНК которого проанализировали биологи из генеалогического центра iGENEA, расположенного в Цюрихе. «Родственники» фараона нашлись среди примерно половины современных европейских мужчин.

Подробнее о сенсационных выводах в нашем материале Анализ ДНК почти сотни египетских мумий шокировал ученых.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Результат налицо

Созданию технологии ДНК-фенотипирования и алгоритмов, позволяющих компьютеру создавать портреты, предшествовали многочисленные эксперименты, проведенные в разных странах. В США, например, их начинали в Университете Пенсильвании (Pennsylvania State University). Ученые привлекли почти 600 человек разных этнических групп – европеоидных и западноафриканских, живущих в США, Бразилии и Кабо-Верде. Взяли образцы их ДНК, сканировали лица, зафиксировав координаты почти 7 тысяч точек на каждом. Далее экспериментаторы выявили характерные генетические различия - участки ДНК, так называемые однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), которые наиболее заметно влияли на те или иные черты. Их соотнесли с конкретными зонами лица. Разработанная в итоге компьютерная модель по известному набору SNP и «рисовала» искомое лицо.

В Китае – в Шанхайском институте биологических наук - зафиксировав параметры лиц 1001 добровольца в 30 тысячах точек, выявила еще пять SNP - в дополнение к тем 24, которые получили в Пенсильвании. Усовершенствованный алгоритм позволили точнее воссоздавать губы и подбородки.

Ныне к исследованиям в области ДНК-фенотипирования подключают искусственный интеллект. Развиваются и технологии, позволяющие соотнести генетические особенности человека с его обликом и даже поведением. С их помощью идея, казавшаяся, на первый взгляд, фантастической, уже в ближайшее время грозит стать абсолютно реальной. И тогда какая-то мелось - окурок со следами слюны, жвачка, просто плевок, волос, капля крови, пота, спермы, кожного жира, оставленные на месте преступления, будут выдавать злоумышленников, что называется, с головой.

А поэтому Не плюйте где попало, чтобы случайно не стать подозреваемым в каком-нибудь преступлении, советует «Комсомолка» в своем материале.

О том, какой удивительный результат дала реконструкция лица египетской мумии 4-летнего мальчика, выполненная по методу профессора Герасимова, читайте Живописцы древнего Египта изображали умерших с потрясающей точностью.

Мальчик, умерший в древнем Египте, оказался очень похож на свой портрет, изображенный на саркофаге.

Мальчик, умерший в древнем Египте, оказался очень похож на свой портрет, изображенный на саркофаге.

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Лица древних египтян восстановлены с помощью ДНК, извлеченной из их мумий
Лица древних египтян восстановлены с помощью ДНК, извлеченной из их мумий
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