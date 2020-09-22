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Наука

Живописцы древнего Египта изображали умерших с потрясающей точностью

Реконструкция лица мумии 4-летнего мальчика изумила ученых
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Портрет (слева) и оригинал: сходство очевидно.

Портрет (слева) и оригинал: сходство очевидно.

Исследователи из Австрии и Германии взялись определить, насколько близок к «оригиналу» портрет, изображенный на саркофаге - эдаком погребальном коконе, который хранится ныне в Египетском музее Мюнхена.

Кокон мумии с портретом умершего.

Кокон мумии с портретом умершего.

Погребение было обнаружено в 1880-х годах рядом с пирамидой Аменемхета III в Хаваре – это на юго-западе от Каира. Внутри саркофага-кокона – небольшая 78-сантиметровая мумия ребенка. Снаружи – весьма искусно исполненный портрет этого ребенка, скончавшегося примерно 2 тысячи лет назад.

Мумию поместили в компьютерный томограф. И благодаря полученным 3D-сканам воссоздали ее лицо.

Мумию подвергли компьютерной томографии.

Мумию подвергли компьютерной томографии.

Результат изумил ученых. Их реконструкция и портрет, написанный неким древнеегипетским художником, по сути, мало чем отличались. Он изобразил черты лица мальчика с потрясающей точностью. И с соблюдением всех пропорций.

- Похоже, что портрет был выполнен еще при жизни ребенка или сразу после его смерти, - предполагает руководитель исследований Андреас Нерлих (Andreas Nerlich), директор Института патологии Академической клиники Мюнхен-Богенхаузен в Германии (Institute of Pathology at the Academic Clinic Munich-Bogenhausen in Germany).

Нерлих и его коллеги изложили свои выводы в журнале PLOS One, на который ссылается портал Live Science.

Есть, правда, одно отличие портрета от «оригинала». Художник зачем-то изобразил умершего мальчика чуть старше, чем он был на самом деле. Зачем? Может быть, так было принято в то время.

Ученые восстановили лицо мальчика, получив трехмерное изображение его черепа.

Ученые восстановили лицо мальчика, получив трехмерное изображение его черепа.

Как определили исследователи, умершему мальчику было от 3 до 4 лет. На тот свет его отправила пневмония. Некая болезнь вроде нынешнего COVID-19 – на нечто подобное указала картина поражения легких, выявленная томографией.

Портрет мальчика, выполненный древним художником.

Портрет мальчика, выполненный древним художником.

Воссозданное лицо умершего мальчика.

Воссозданное лицо умершего мальчика.

Мастерство древнеегипетских художников, конечно, впечатляет. С другой стороны, чему так уж удивляться? Древние греки – современники древних египтян – к примеру, мастерски ваяли. Исполненные ими мраморные бюсты вроде бы тоже были весьма правдоподобны.

Наука: Клуб любознательных

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