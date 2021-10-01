Астролог Татьяна Лукашевич: «Октябрь будет сложным!»

На могучей энергии сильных планет вы сможете также круто изменить свою реальность Фото: Shutterstock

- Слишком много Марса в октябре, - говорит Татьяна Лукашевич.

- И что нам с того?

- Марс – Бог войны, идет рука об руку с Солнцем весь месяц. И в точках новолуния и полнолуния он там же.

А во второй половине месяца Марс вместе с Солнцем будут сходиться в напряженном аспекте с Плутоном, что также усилит агрессию, аварийность, вирусную активность (избегаем большого скопления людей!) Будут громкие воинственные заявления сильных мира сего. Поскльку все эти планеты обладают сильной янской энергией и желанием активно действовать.

Учитывая нахождение Черной Луны в знаке Близнецы, отвечающем за информацию, то манипуляция нашим сознанием будет тоже о-го-го! Причем, под видом неизбежной борьбы за справедливость, отстаивание своих границ и безопасности. На самом же деле главная причина - огромные финансовые потоки, за которые также отвечает Плутон.

С большой вероятностью мы услышим о банкротствах крупных компаний до конца года, что спровоцирует коррекцию на рынках. По моему мнению, коррекция должна произойти в самое ближайшее время, поскольку квадрат Меркурия и Плутона также может принести жесткие заявления.

Сатурн, отвечающий за границы, развернется в прямое движение. И нам опять могут ввести ограничения из-за ковида в районе 11 октября. Не думаю, что нас ждут локдауны-локдауны, но ужесточение правил точно будет. Возможно, дополнительные справки, Qr-коды, онлайн обучение и обязательное ношение масок. Сатурн отвечает за рамки и правила, и он их введет. Все эти тенденции будут усиливаться во второй половине октября.

- А что в личном плане нас ожидает?

- В личных отношениях многих ждут непростые разговоры, сложные решения, необходимость кредитования. Но, с другой стороны, мощные трансформации своей жизни, подъем на новый финансовый уровень, открытие для себя новых путей, новых партнерских отношений. На могучей энергии сильных планет вы сможете также круто изменить свою реальность.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1-6 октября: квадрат Меркурия и Плутона. Громкие заявления, тяжелые переговоры, сложности при обращении в банк, неподъемные кредиты, сделки по недвижимости проходят тяжело.

3- 4 октября: тригон Юпитера и Меркурия. Удача в путешествиях, юридических делах, обучении, преподавательской деятельности, в общении с иностранцами, в публикации своих трудов.

6 октября: Плутон разворачивается в прямое движение. Сильные движения на финансовых рынках, опасность в сейсмических районах, усиление вирусной активности, банкротства, теракты, массовые катаклизмы.

Новолуние в знаке Весы, соединение Марса и Луны. Проблемы в партнерских отношениях, борьба за справедливость.

7 октября: соединение Солнца и Марса до 22 октября. Инициатива, агрессия, борьба за справедливость. Увеличиваются риски ОРВИ, аварийность, конфликтность.

Венера перешла в знак Стрельца. Чувства становятся легче, возвращается оптимизм и радостное восприятие жизни.

9 октября: соединение Солнца, Марса, Меркурия. Громкие заявления, повышенная аварийность и конфликтность.

Венера проходит по кармическому узлу Кету. Финансовые и личные потери, неизбежность денежных трат.

11 октября: Сатурн разворачивается в прямое движение. Начинают усиливаться различные ограничения, могут закрываться границы, сокращаются авиаперелеты между странами.

12 октября: квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

13 октября: секстиль Венеры и Сатурна. Стабильность в партнерских отношениях, комфортное общение с руководством и людьми старше по возрасту, удачное обращение в госструктуры.

15 октября: тригон Юпитера и Солнца. Важные события у президентов, членов королевских семей, высокого руководства. Удача в карьере, творчестве, издательской деятельности.

17 октября: квадрат Солнца и Плутона. Массовые мероприятия, столкновения с представителями власти, сложности в крупных сделках, возможны землетрясения или оползни, другие природные катаклизмы, крупные финансовые потрясения, глобальные проблемы.

18 октября: Меркурий и Юпитер разворачиваются в прямое движение. Начинает ускоряться деловая жизнь, разрешаются существующие сложности и задержки, можно знакомиться и совершать дорогие покупки, подписывать важные договоры. Могут открываться новые направления в авиасообщениях, но с усложнением правил перелета.

19 октября: тригон Марса и Юпитера. Огромный энергетический потенциал для старта обучения, преподавания, начала спортивной карьеры, любых начинаний.

20 октября: полнолуние в знаке Овен, оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

22 октября: квадрат Марса и Плутона. День повышенной аварийности, конфликты с представителями власти, военные действия, землетрясения, проблемы с налоговыми органами, банкротство, массовые выступления.

23 октября: Солнце переходит в знак Скорпиона. Усиливается пессимизм, неверие в свои силы, подозрительность, стремление контролировать и манипулировать. Со знаком плюс – повышаются интуиция, понимание своих глубинных страхов, избавление от зависимостей.

26 октября: квадрат Венера и Нептуна. Разочарования, финансовые потери, разрушение иллюзий, опасность попасться на удочку мошенников.

28 октября: квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции.

30 октября: квадрат Солнца и Сатурна. Сложности в общении с руководством, государственными структурами, обострение проблем позвоночника и суставов. Соблюдайте осторожность при работе на высоте. Марс переходит в знак Скорпиона.

31 октября: тригон Юпитера и Меркурия. Удача в путешествиях, юридических делах, обучении, преподавательской деятельности, в общении с иностранцами, в публикации своих трудов, регистрации бизнеса, покупке автотранспорта, подписании документов, оформлении виз, загранпаспортов и документов на ПМЖ.