Два города-миллионника и курорт больше Сочи планируют построить в Сибири

Губернатор предложил сделать из Кемерова и Новокузнецка, где сейчас живет по 550 тысяч человек, два города-миллионника. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин в пятницу лично встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Зима, как известно, близко, поэтому не удивительно, что начали с катания на горных лыжах.

- У нас уже 27 сентября фрирайдеры на лыжах начали кататься, - рассказал глава области.

- Да, я видел, снег выпал уже, - ответил президент. Его ранней ездой не удивишь.

- Конечно, это не открытие сезона, но за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи, то есть этот проект (комплекс Шерегеш — Ред.) очень востребован, - добавил Цивилев.

В Шерегеше горнолыжники катались еще в советское время. Курорт с историей. Но у него до сих пор остается та же проблема, что и в СССР.

- Ближайший аэропорт в Новокузнецке, 180 километров. Мы строили различные схемы подъезда: по железной дороге – очень долго, автобусом 180 километров по горным дорогам тоже и опасно, и долго, - пожаловался губернатор.

Цивилев рассказал, что есть план построить около горы аэропорт. Уже инвестор для терминала нашелся, область готова разориться на дороги, но нужны федеральные деньги на взлетную полосу..

Путин уточнил, во сколько она обойдется, и выяснив, что в 2,5 млрд. рублей, больше ничего не сказал. Кузбассу на аэропорты вообще не везет — летом президент после рабочей поездки жаловался на «гребенку» у взлетной полосы Кемерово.

Еще губернатор предложил сделать из Кемерова и Новокузнецка, где сейчас живет по 550 тысяч человек, два города-миллионника.

- В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий. Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома, - заявил Цивилев.

- Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут. Нужно работать с каждой семьей, - указал Путин.

- Мы будем выкупать, это естественно. Будем предоставлять новые квартиры в новых современных домах, - пообещал глава Кузбасса.

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