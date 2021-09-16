Как изменится карта России через 50 лет: в Сибири появятся новые города, а Москва и Петербург объединятся

Строительство скоростных магистралей, железнодорожных путей, развитие недорогого местного авиасообщения - все это будет серьезно влиять на карту России Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ ТОЛЬКО АСФАЛЬТ И БЕТОН

Вот как перейдем на удаленку, как уедем из опостылевших «человейников» да заживем на своей земле с московскими зарплатами и провинциальными ценами! А еще понастроим новых мегаполисов в Сибири да на Дальнем Востоке, будем добывать полезные ископаемые и выпускать из них суперсовременную продукцию на зависть всему миру! И конечно, перенесем столицу из зажравшейся Москвы в Россию - например, в Новосибирск или Красноярск - и появится у страны новый импульс для развития!

Подобных планов и прогнозов в последнее время мы слышим немало. Одно из самых свежих предложений - идея Сергея Шойгу построить пять новых городов в Сибири на местах крупных месторождений.

Интересно, каким из этих планов суждено сбыться? Мы решили попробовать заглянуть в будущее и спрогнозировать: как будет выглядеть карта России через 50 лет.

- Сергей Шойгу - человек военный, старой закалки. Люди его культуры воспринимают развитие страны как строительство новых городов, больших заводов. Он выдвигает хорошую, красивую идею. Но если бы речь шла о военных городках, которые можно просто взять и заселить в приказном порядке, то проблем бы не возникло. Однако «настоящий» город - это не просто бетон, асфальт и набор предприятий. Город - это социальная среда, это условия для отдыха, обучения и т. д., которые не создашь «по приказу», - говорит Алексей Фирсов, основатель центра социального проектирования «Платформа».

Но это не значит, что за полвека в России не появятся новые города. Появятся, и еще как!

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ЛЮДИ

- Города возникают там, где есть люди, а не наоборот, - говорит Александр Поляков, профессор Российского университета транспорта, вице-президент Международного союза общественного транспорта. - Так всегда было в истории - поселения возникали и развивались на месте пересечения религиозных маршрутов, вдоль торговых путей.

Именно на современных торговых и транспортных путях, по мнению экспертов, и станут возникать новые российские города.

- Если мы будет развивать сотрудничество с Китаем, Кореей, Японией и другими азиатскими странами, то в Сибири и на Дальнем Востоке могут появиться новые города (в первую очередь портовые), ориентированные на международный бизнес. Такие города могут возникнуть на Сахалине, в Приморье, а также около сухопутной границы с Китаем. Но фактически они будут примыкать к существующим городам, создавая агломерации, - говорит Алексей Фирсов.

Города могут «зародиться» и вдоль новых ключевых дорог – опять же, как это было всегда в истории России и мира.

- В Западной Сибири, например, планируется мегапроект: строительство Северного Широтного хода (700-километровая железная дорога в Тюменской области, - Ред.). Если он будет построен, то вдоль него вполне могут возникнуть новые небольшие города и получат дополнительный импульс для развития уже существующие, - говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиГС.

В Западной Сибири планируется мегапроект: строительство Северного Широтного хода Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Еще одна важная дорога, которая обязательно появится в ближайшие десятилетия - высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы в Санкт-Петербург.

- Расстояние между Москвой и Петербургом будет преодолеваться за 2-2,5 часа. А это уже другая реальность, - говорит Алексей Фирсов. - Появление пространственной «гантели» с двумя мощными «шарами» приведет к тому, что две столицы во многом станут существовать как единый супермегаполис.

Еще один «источник» появления новых городов в России – нынешние небольшие поселки, которые в ближайшие десятилетия могут вырасти за счет развития туризма. Во многих уникальных уголках страны, куда с удовольствием поехали бы российские и иностранные путешественники, туристическая инфраструктура находится даже не в зачаточном, а в противозачаточном состоянии. И уж хотя бы за 50 лет эта ситуация точно будет исправлена.

- В плане рекреации у Дальнего Востока, Камчатки огромный потенциал. Там могут появиться курортные центры, которые в перспективе могут превратиться в небольшие города, ориентированные на туризм, - говорит Алексей Фирсов.

Подобные «превращения» могут случиться и в самых южных регионах страны.

- Если население Северного Кавказа продолжит расти, то через несколько десятилетий многие поселки в южных республиках могут вырасти до размера городов, - полагает Владимир Климанов.

Наверняка миллионником станет Махачкала Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДА

Но не только новые поселения изменят карту России через 50 лет. «Старые» города тоже будут расти, и некоторые из них неминуемо превратятся в миллионники.

- Наверняка миллионником станет Махачкала (сейчас в ней 600 тысяч человек, - Ред.). Дагестан - один из немногих регионов страны, где население растет, к тому же сельские жители республики активно стягиваются в города, - прогнозирует Владимир Климанов. - Имеет шансы стать миллионником и Владивосток (600 тысяч человек). Это произойдет, если агломерация, состоящая из столицы Приморья и соседнего Артема (100 тысяч человек) станет единым городским пространством. Саратов и расположенный на другом берегу Волги город Энгельс уже давно практически стали единым целым. Так что Саратов также может формально превратиться в миллионный город.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

По словам эксперта, еще один «потенциальный миллионник» - Тюмень. Сейчас там живет 800 тысяч человек.

- Тюмень – единственный из крупнейших городов России, чья численность населения на протяжении столетий практически никогда не снижалась. Отчасти это объясняется тем, что Тюмень - это административный центр большого региона, в котором много поселений расположено в не самых благоприятных природных условиях. Поэтому многие переезжают из этих городов и поселков именно в Тюмень, - говорит Владимир Климанов.

Впрочем, не всем суждено расти - некоторые города вполне могут «сдуться».

- В России принято считать, что регионам нужно много людей, и чем больше, тем лучше. Ради этого мы стремимся искусственно дотягивать города до миллионников. Но это рост ради роста, без плана и стратегии. А на самом деле городам нужно ровно столько человек, сколько требуется для комфортной жизни и сколько может вместить в себя экономическая среда (то есть сколько там есть реальных рабочих мест, - Ред.). Вот, например, Омск исчерпал себя как миллионник, - категоричен Алексей Фирсов. - Там есть набор предприятий нефтепереработки, оборонки, нефтехимии. Но для их обслуживания не нужен миллион жителей.

Именно комфортная жизнь – вернее, ее отсутствие – погонит многих людей с насиженных мест. По прогнозам ООН, население небольших городов России в ближайшие десятилетия продолжит сокращаться. Особенно это касается «ресурсных» населенных пунктов, моногородов, которые в свое время были построены с одной целью - заселить их людьми, которые станут средством для выкачивания из земли ее богатств. Норильск, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Мирный - в России сотни подобных городов, где живут миллионы людей. Во многих из них нет проблем с работой, платят хорошие деньги. Но все, что ждет львиную долю местного населения, это вечный день сурка по сценарию дом - работа - дом. Современному человеку этого мало. Ему нужны условия для образования, лечения, досуга и развлечений.

За этими благами цивилизации, по мнению экспертов, миллионы дальневосточников и сибиряков могут направиться на запад страны. Выдержит ли европейская часть России такое количество приезжих?

- Плотность населения в центральной России в три-четыре раза меньше, чем в Западной Европе. Так что здесь есть еще масса возможностей для развития. Когда плотность населения возрастает, люди сами начинают производить новые потребности, для удовлетворения которых нужны новые люди. В результате города развиваются, становятся удобнее для жизни, в них появляются новые рабочие места, - говорит Алексей Фирсов.

ПРОЧЬ ИЗ КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ

Но не все россияне устремятся в крупные города. Многие, наоборот, захотят оттуда сбежать. А все потому, что в XXI веке практически все удовольствия современной жизни можно получить и за пределами мегаполисов.

- Почему в свое время люди вылезли из пещер, спустились с деревьев и начали объединяться в города? Потому что в городах концентрировалось все сервисы, необходимые человеку: они стали источником пропитания, образования, работы, развлечений, - рассуждает Илья Варламов, известный блогер, эксперт по урбанистике и вопросам градостроительства. - Современные возможности - удаленная работа, сервисы доставки, системы видеосвязи, домашние кинотеатры, дистанционное обучение и т. д. - позволяют жить в той же самой пещере и на том же самом дереве, и качество этой жизни будет высоким. В ближайшие десятилетия эта тенденция в России будет нарастать, люди станут уезжать из больших городов, работать удаленно и жить в красивых уголках нашей страны.

Понятно, что первым делом толпы удаленщиков направятся в теплые края. Неспроста же Сочи и Красная Поляна в прошлом году превратились в излюбленные места дистанционных работников, и их население будет и дальше прирастать удаленщиками. Но за счет беглецов из мегаполиса вырастут не только черноморские курорты.

- Будет расти популярность небольших городов с хорошей экологией, красивой природой, развитой инфраструктурой. Например, это курортные города Балтики - Зеленоградск, Светлогорск, - прогнозирует Алексей Фирсов.

Тюмень – единственный из крупнейших городов России, чья численность населения на протяжении столетий практически никогда не снижалась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОЛЬШИЕ ГОРОДА, КРУТЫЕ ПОЕЗДА

Но вернемся к дорогам. Извечная российская беда, если подойти к вопросу грамотно, может стать нашим преимуществом.

- В ближайшие десятилетия в России будут строиться новые скоростные трассы, железнодорожные пути. Они укрепят и ускорят связи между городами, - прогнозирует Алексей Фирсов. - И те города, которые сегодня воспринимаются как раздельные, станут по сути единым пространством.

Название для этого пространства предложили вице-президент Международного союза общественного транспорта Александр Поляков и доцент кафедры философии и методологии науки филфака МГУ Тарас Вархотов. В своей книге «Terra Urbana: города, которые мы п…м» они назвали такое объединение городов синурбией - транспортной системой будущего. Синурбия - это транспортный треугольник или треугольная агломерация: три города, объединенные скоростной железной дорогой, которая позволит добираться из одного города в другой максимум за час-полтора.

- И тогда можно будет жить в одном городе, работать во втором, а по вечерам тренироваться в любительской футбольной команде в третьем, - поясняет Тарас Вархотов.

На карте России авторы книги насчитали сотни городов (включая населенные пункты внутри агломераций), которые можно объединить в такие треугольники. Например, Воронеж - Липецк - Тамбов, Тула - Калуга - Рязань, Барнаул - Бийск – Новокузнецк, Тюмень - Шадринск - Курган. Причем зачастую для создания таких «треугольников» будет достаточно реконструкции уже существующего железнодорожного сообщения.

Но и без строительства новых высокоскоростных магистралей нам все-таки не обойтись.

- В этом плане мы сильно отстаем от Европы и нам просто придется заняться развитием высокоскоростного транспортного сообщения, - говорит Алексей Фирсов. - Строительство скоростных магистралей, железнодорожных путей, развитие недорогого местного авиасообщения - все это будет серьезно влиять на карту России в ближайшие 50 лет.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

И все-таки она резиновая

Предложения вынести столицу «за МКАД» от разных политиков звучат регулярно. Но все опрошенные нами эксперты уверены: этого не случится. В ближайшие 50 лет Москва точно останется столицей нашей Родины. Но ее тоже ждут изменения.

- Скорее всего, рост населения Москвы продолжится, - говорит Владимир Климанов. - Но, возможно, будут приняты административные меры, которые сдержат этот процесс. В первую очередь это перенос офисов некоторых крупных компаний из столицы. Как это случилось, например, с ВТБ и «Газпромом».

- Полагаю, что Москва наконец-то начнет расширяться не путем чудовищной застройки, как сейчас, а за счет трансформации существующих городов-спутников и появления новых. Со столицей их соединят удобные транспортные пути - скоростные дороги, легкое метро. В эти города-спутники и будут вынесены офисы некоторых компаний, - полагает Алексей Фирсов. - Также многие крупные предприятия перенесут из Москвы в провинцию свои бэк-офисы (бухгалтерия, IT-специалисты и прочие обеспечивающие службы, - Ред.). Но руководство большинства крупных компаний никуда из Москвы не уйдет.

Меньше машин, больше зелени: Какими будут российские города через полвека

Блогер-урбанист Илья Варламов:

- Спрогнозировать, как будут развиваться российские города, несложно. Для этого достаточно посмотреть, что сейчас происходит передовых европейских городах. Многие наши города как раз отстают от них на несколько десятков лет.

Основная тенденция – это кардинальная смена отношения к экологии. Возьмем для примера Париж. Там ограничивают скорость машин до 30 км/ч, через несколько лет хотят закрыть центр города для транзитного проезда автотранспорта, с 2030-го года планируют запретить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Там озеленяют каждый клочок земли, работают программы по очистке водоемов.

Еще один важнейший тренд - отказ от личных автомобилей. Люди пересаживаются с них не только на общественный транспорт, но и на велосипеды, электросамокаты, каршеринговые машины и т. д. А это освобождает огромные площади, которые сейчас отводятся под дороги, развязки, паковки и другую автомобильную инфраструктуру. Эти места будут отданы под новые парки, скверы, пешеходные зоны и прочие объекты, которые делают город удобным для жизни.

Так что ждем всего этого и у нас в ближайшие 50 лет.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Поворот на восток

Журналистка Анна Шафран на Радио «КП» оценила идею Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири.

- Наконец мы наблюдаем тектонические сдвиги, которых так ждали. И, наконец, у нас появился тот самый большой проект. Потому что всегда Россия вытягивала себя из самых сложных и тяжелых ситуаций за волосы с помощью больших проектов. Сегодня мы говорим уже с полной уверенностью, заявляем четко и внятно о повороте на восток.

Вышло блестящее интервью нашего министра обороны Сергея Шойгу. Что это такое? По сути, готовая программа возрождения промышленного могущества России. Потому что строительство в Сибири научно-промышленных кластеров – это тот самый стимул для развития всей страны. Именно освоение Сибири сделало некогда окраинное европейское государство могучей Российской империей. В прошлом веке те самые неисчерпаемые сибирские ресурсы позволили нам разбить гитлеровскую Германию, а потом и противостоять США в холодной войне.

Мы отлично видим, как многие страны буквально за считанные годы создавали у себя промышленные кластеры. А у нас помимо того потенциала, которым мы обладаем сегодня, есть наследие Советского Союза. И, базируясь на нем, мы просто обязаны в самое ближайшее время запустить у себя производство всего необходимого, для того чтобы подтвердить свой статус великой державы, - производство аккумуляторов, электродвигателей, автомобилей, самолетов, должна быть возрождена судостроительная отрасль, многие другие направления. Эта продукция сегодня востребована во всем мире, и мы точно та страна, которая может все это предложить.

В общем, наконец, мы возвращаем себе свою землю. И тут абсолютно можно быть уверенным в том, что стратегия развития Сибири, - программа на ближайшие годы. И начинать строительство промышленных кластеров, на основе которых появятся новые города, уже в ближайшие месяцы необходимо.

Этот момент и по части демографии может сослужить нам очень добрую службу. Что такое строительство новых научно-промышленных кластеров и городов? Это создание параллельно той самой комфортной городской среды с малоэтажной застройкой. Это то самое пространство, которое необходимо для того, чтобы действительно появлялись семьи: большие, крепкие, многодетные.