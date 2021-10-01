«Хватит кредитовать»: ЦБ дадут новые полномочия по контролю за банками

У Центробанка появится удобный инструмент, чтобы одергивать банки, которые ведут излишне рискованную политику. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин дал поручение правительству разработать законопроект, который наделит Центробанк новыми полномочиями. Документ чиновники должны подготовить и принять до 1 декабря этого года. Его смысл будет заключаться в том, что ЦБ наделят «полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели».

Это значит, что у Центробанка появится удобный инструмент, чтобы одергивать банки, которые ведут излишне рискованную политику. В последние годы финансовые организации выдают кредиты чуть ли не всем подряд. И при этом не обращают внимания на платежеспособность заемщика и его кредитную нагрузку. Пандемия развязала им руки. ЦБ на этот период дал поблажки банкам, чтобы они могли помочь тем заемщикам, которые хотели рефинансировать свои займы. Банки этим воспользовались и теперь по итогам года ждут рекордную за все времена чистую прибыль. Весь сектор может заработать 2,5 трлн рублей. Это почти 10% от всех расходов федерального бюджета. Колоссальная сумма.

При этом в ЦБ заметили две тенденции. Во-первых, больше всего растет портфель в необеспеченном кредитовании (когда деньги заемщикам выдают наличными и не требуют залога). Во-вторых, сроки по таким займам увеличиваются. Доля пятилетних кредитов за год значительно выросла. А чем больше срок, тем выше вероятность просрочки. Особенно при нынешних, отнюдь не низких ставках по кредитам наличными.

ЦБ уже начал постепенно остужать рынок, используя имеющиеся у него возможности. С 1 октября регулятор повысил надбавки по необеспеченным кредитам. Их суть в том, что банкам становится не так выгодно давать деньги в долг по высоким ставкам и тем заемщикам, у которых и без этого висит большой долг. На каждый выданный рубль они должны будут больше денег отчислять в резервы. Это так называемая макропруденциальная мера. Ее смысл заключается в том, чтобы не дать банкам слишком сильно рисковать. При этом ЦБ не забирает у них деньги и не ограничивает в объемах. Просто делает кредитование не таким выгодным. Ведь деньги, лежащие у банков в резервах, не находятся в обороте. А значит, на них нельзя получать дополнительный доход.

Тем не менее, как показала практика, такие ограничения не останавливают банки. Темпы кредитования хоть и немного снизились, но все равно остаются высокими. А это повышает риски финансовой системы. Ведь в случае кризиса у банков начнут расти убытки, а в случае банкротства расхлебывать все это придется Центробанку. Чтобы избежать такого сценария, в ЦБ убедили президента дать им больше полномочий. Не факт, что регулятор будет ими пользоваться, но погрозить теперь точно сможет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля закредитованных россиян становится все больше. По данным Центробанка, средний российский заемщик отдает банкам 60% своих доходов. При этом каждый третий отдает банку даже больше - свыше 80% доходов. Статистику может искажать теневой рынок труда. Официальные доходы не всегда равны реальным. Поэтому в действительности человек может отдавать меньшую долю. По прикидкам Высшей школы экономики, теневой рынок занимает около 20%. То есть, каждый пятый человек получает либо часть, либо всю зарплату в конверте. Тем не менее, даже если держать в уме это исследование, число закредитованных россиян все равно велико.

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