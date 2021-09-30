В Счетной палате предложили новые способы использования маткапитала

Программа маткапитала действует с 2007 года. За это время государственные сертификаты получили 11 миллионов семей с детьми. Фото: Shutterstock

В ведомстве Алексея Кудрина решили проверить, как работает госпрограмма материнского (семейного) капитала. Аудиторы провели большую работу. Во-первых, посчитали, сколько было потрачено на поддержку семей. Во-вторых, изучили, как эти деньги доходят до конечных получателей. И тут выяснилось несколько проблем, которые в Счетной палате предложили решить правительству. Об этом говорится в докладе СП.

БОЛЬШЕ ВЫПЛАТ - НАЛИЧНЫМИ

Программа маткапитала действует с 2007 года. За это время государственные сертификаты получили 11 миллионов семей с детьми. Им выплатили три триллиона рублей. Изначально деньги государство давало только тем, у кого родился второй или последующий ребенок. А с этого года условия программы распространили на те семьи, где рождается первый ребенок.

Средства дают только на определенные цели: улучшение жилищных условий, платное образование, накопительную пенсию матери и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, малообеспеченные семьи могут получать разовые и ежемесячные выплаты. В Счетной палате предлагают расширить этот список. Тем более что этого просит половина опрошенных получателей.

Одно из предложений - ежегодно выплачивать семьям по 20 тысяч рублей к новому учебному году. Именно столько, по данным Росстата, приходится в среднем тратить семьям на подготовку к 1 сентября.

ТРИ ГОДА — НЕТ СМЫСЛА ЖДАТЬ

Еще одно изменение — отмена ограничения в три года. Оно применяется по отношению к некоторым целям. К примеру, купить квартиру в ипотеку и погасить часть кредита маткапиталом можно и не дожидаясь трехлетия малыша. А вот при покупке жилья на собственные средства этого сделать нельзя.

- Опросы общественного мнения российских исследовательских организаций, а также исследование мнения граждан, которые имеют право на МСК, проведенное Счетной палатой Российской Федерации (далее также – Счетная палата), показывают, что почти для четверти респондентов препятствием для использования МСК является ограничение права на распоряжение средствами трехлетним периодом. Более половины респондентов хотели бы использовать МСК на иные цели, которые не предусмотрены законодательством, - говорится в документе.

К примеру, маткапитал в первые три года нельзя потратить на накопительную пенсию матери и улучшение жилищных условий.

НЕРАВНОПРАВИЕ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ

Еще одна проблема, которую обнаружили аудиторы — неравноправие семей с одним ребенком и двумя детьми. Она стала актуальной после того, как маткапитал распространили и на семьи с одним ребенком.

- Дело в том, что при рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до трех лет из федерального бюджета. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства материнского капитала. Таким образом получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком имеют поддержку из федерального бюджета, сохраняя при этом материнский капитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства материнского капитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования на улучшение жилищных условий и образование детей. Мы предлагаем это урегулировать, - считает аудитор Сергей Штогрин.

ВЫПЛАТИТЬ ОСТАТКИ ВСЕМ

И наконец, еще одна проблема — неиспользованные остатки на счетах. То есть деньги есть, но по закону семья уже не может ими воспользоваться.

- То есть человек подает в декабре заявление на использование в полном объеме, например, 453 тысячи рублей, а деньги ему переводятся в январе после индексации. Соответственно, ему поступает именно та сумма, которую он заявил, то есть 453 тысячи, а проиндексированная сумма остается на счете, - пояснил аудитор. - За 10 лет уже набралось свыше 700 тыс. таких граждан с остатками на счетах в пределах до 25 тыс. рублей. И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. При этом их наличие не позволяет признать право граждан на материнский капитал прекращенным, - приводит пример Сергей Штогрин.

В Счетной палате предлагают выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года.

Сколько семей получили сертификаты МСК

Всего 10,87 млн

Полностью распорядились средствами 5,78 млн

Частично 2,63 млн семей

Сколько потратили

Всего 2,95 трлн

На улучшение жилищных условий 2,73 трлн

Другие цели 0,22 трлн

СПРАВКА «КП»

Сколько составляет материнский капитал в 2021 году

483 881,8 рублей на второго ребенка получит семья, в которой первый и второй ребенок родились до 2020 года;

639 431,8 руб. на второго ребенка дадут, если первый родился до 2020 года, а второй уже после;

В семье, где после 2020 года родились два ребенка, на первенца дадут 483 881,8 руб., а на второго можно получить от государства 155 550 руб.

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