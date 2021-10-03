Владимир Винокур — про коронавирус: «В реанимацию меня увезли с концерта с температурой 39 градусов»

Юморист Владимир Винокур. Фото: Кадр видео

Руководитель «Театра пародий», телеведущий и артист эстрады Владимир Винокур на днях выступал на 70-летии Олега Газманова, а потом дал большое интервью коллеге Вячеславу Манучарову для ютуб-шоу «Эмпатия Манучи», где рассказал, как и в какой форме переболел коронавирусом.

ПРО КОВИД

Владимир Винокур заболел коронавирусом. Фото: Instagram.com

«В больницу меня увезли, когда я заканчивал концерт с температурой 39 градусов. Самому меня было тяжеловато, поэтому друг вызвал скорую помощь и меня прямиком увезли в Лапино (платный клинический госпиталь Марка Курцера, где лечится множество звезд). Отлежал сначала в реанимации, потом в обычном отделении. Победил эту болячку. Скучно, конечно. Лежка это не для меня, потому что по натуре я — человек энергичный. Когда лежал после аварии в Германии в больнице вверх ногами, немцы сказали, что надо ампутировать левую ногу. А наши военные врачи собрали ногу по частям и спасли. Я им очень благодарен и до сих пор общаюсь с ними»

ПРО РУССКОГО МУЖИКА

Когда [по телевидению] выходят взрослые известные люди и говорят: «Я привился, посмотрите, как я выгляжу», народ пугается. Фото: Instagram.com

«Любой русский, советский, российский мужик вне зависимости от принадлежности боится, чтобы не исчезла водка. Меньше думает о прививке. Хотя лучше бы день и ночь думал о том, как полезно вакцинироваться. А когда [по телевидению] выходят взрослые известные люди и говорят: «Я привился, посмотрите, как я выгляжу», народ пугается. Я за то, что победила цивилизация»

ПРО КОНФЛИКТ С ВОРОБЕЙ

Актриса Елена Воробей. Фото: Instagram.com

«Я с ней не согласен (Елена Воробей назвала юмор «Аншлага» пошлым и несмешным). Не знаю, на потребу чему она это сказала. Она была воспитана «Аншлагом», пробовалась ко мне в театр, я не взял ее. Потому что она уже готовая артистка. Я сказал, что ей не нужно быть партнершей, можно выступать сольно. Единственное, что фамилия неафишная — Либенбаум. Сказал, что лучше бы подошла «Пиаф» - воробушек в переводе. Какой же я воробушек, говорит. Я — Воробей.

«Аншлаг» имеет своего зрителя, и цифры (рейтинги) совершенно удивительные»

ПРО МАМУ И КЛАДБИЩЕ

«В 2018 году ушла мама. У евреев не положено часто ездить на кладбище. Мне папа говорил: часто не надо, не беспокой. Считается, что ушедших людей беспокоить нехорошо. А я приезжаю часто. Делюсь горестями и радостями. И происходит как будто очищение. Могила папы, мамы, брата Бориса. А еще на этом (Кунцевском) кладбище есть люди, которым я кладу цветы и кланяюсь: рядом с родителями дирижер Юрий Силантьев, хоккеист Валера Харламов, с которым я дружил, и певец Женя Мартынов. Еще отец Коли Баскова, Виктор, с которым мы тоже были дружны».

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