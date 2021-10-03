Состояние тяжелобольной Ларисы Гузеевой ухудшается с каждым днем

Больше недели Лариса Гузеева находится в больнице Фото: Instagram.com

Больше недели Лариса Гузеева находится в больнице. Актрису экстренно госпитализировали в Коммунарку в тяжелом состоянии после того, как она сделала дома тест на коронавирус. Позже в клинике диагноз подтвердился. Знаменитость первое время выходила на связь с поклонниками и даже публиковала видео, как ее спасают капельницами. Однако состояние телезвезды с каждым днем ухудшается. У нее проблемы с дыханием и повреждены почки.

Госпитализированной Ларисе Гузеевой не становится лучше. Врачи говорят о том, что у звездной пациентки наблюдается отрицательная динамика. "Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У нее коронавирус естественно остался", - сообщили сайту kp.ru в окружении знаменитости.

Что касается результатов КТ, то во время первого обследования легкие кумира были чистые. Однако на днях Ларисе Андреевне сделали КТ вновь. "Поражены оба легких на 7 процентов. Это мало, но с каждым днем показатель растет", - говорит знакомый с ситуацией источник.

Знакомые звезды не исключают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты. По словам друга Гузеевой, артистка худела ради роли в кино. Впервые за 11 лет Ларису Андреевну пригласили сняться в полном метре. "Мы та старая актерская школа, когда для роли можем наголо побриться, набрать вес или наоборот, похудеть. Это часть профессии", - сокрушался Эвклид Кюрдзидис в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Сергей Зверев уверен, что все соки из Гузеевой выжала ее телевизионная деятельность. Главная сваха 13 лет работает на износ. На съемках у нее не раз случался гипертонический криз. "Я знаю, что все свахи в деревне болеют. Подвержены всем стрессам, болезням. А там программа такая, много энергии требует. Надо связать чьи-то судьбы, в этом принимать участие", - отметил артист.

Накануне экстренной госпитализации Лариса Андреева побывала в частной медицинской клинике в Алуште. Актриса, с ее слов, шокировала местных жителей, сжигая жир в ледяной воде. Когда ее увезли в Коммунарку, она призналась, что ей очень страшно из-за диагноза. "Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Не звоните мне и моей семье. Очень прошу! Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно", - поведала артистка.