Жестокое убийство трёх башкирских студенток в Гае: Что известно о подозреваемом

17-летняя Айгиз, 18-летняя Адиля и 19-летняя Зульфия были жестоко убиты в ночь на 1 октября. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование дела о тройном убийстве студенток филиала Орского медицинского колледжа, из-за которого о крошечном городке Гай Оренбургской области узнала вся страна, сдвинулось с мертвой точки. Несколько дней общественность, следящая за работой правоохранителей, недоумевала: «девочек кто-то жестоко покромсали, а у полиции даже нет подозреваемого!». И вот он появился. Сейчас в убийстве 17-летней Айгиз, 18-летней Адили и 19-летней Зульфии, чьи жизни прервалась в ночь с 30 сентября на 1 октября, следствие подозревает 30-летнего жителя Орска Александра Лазарева. Бывшего уголовника, уже нюхнувшего «тюремного пороху». Впрочем, именно благодаря его подмоченной репутации сыщики и смогли выяснить, что Лазарев может быть причастен к расправе над девочками.

Недалеко от дома, где случилась трагедия, возле водонапорной башни, была обнаружена мужская окровавленная одежда. Кровь, как выяснили криминалисты, принадлежала жертвам. А сами вещи – одному из бывших сидельцев: следователи провели анализ ДНК, сравнили результат с базой данных и вот - Александр Лазарев уже объявлен в розыск.

Следователи работают на месте преступления, в съемной квартире, где проживали три девушки. Фото: СУ СК России

НЕ ПОЖАР, НО УБИЙСТВО

Эта история шокировала. Страшно любое убийство, но когда его фигурантами становятся молодые симпатичные ребята, которым еще жить да жить, больнее вдвойне. Почему, зачем, как так могло случиться? Кажется, если найдутся ответы на эти вопросы, поймешь мотивы, то завтра ничего похожего не случится. А оно все равно случается.

Одна из девушек пыталась убежать от убийцы, ее тело нашли возле дома. Фото: СУ СК России

Известие об убийстве студенток облетело социальные сети и новостные ленты рано утром 1 октября 2021. В 4 утра жители многоквартирного дома на улице Молодежной почувствовали запах гари, доносящийся из квартиры на первом этаже, где три юные студентки медколлежда, приехавшие в Гай из Башкирских сел, снимали квартиру. Вызвали пожарных. И те ехали на пожар, а прибыли на место убийства: в квартире спасатели обнаружили два искромсанных ножом девичьи трупа и тлеющие матрасы, которые, как позже предположило следствие, поджег убийца, попытавшись замести следы.

Бездыханное тело еще одной студентки (позже выяснится, что это сама младшая из погибших - Айгиз) нашли недалеко от дома – скорее всего, она пыталась сбежать от преступника, но тщетно. Девочки учились на третьем курсе колледжа. Два года, оторвавшись от родителей, жили вместе на этой съемной квартире и погибли в один день… Горе, кошмар, драма…

Девушки учились в медицинском колледже города Гай. Фото: СОЦСЕТИ

БРАТЬЯ ОКАЗАЛИСЬ НИ ПРИ ЧЁМ

Почти мгновенно появился первый предположительный подозреваемый. 18-летний Анвар Сингизов, друживший с девушками, их земляк, работник строительного мегамаркета «Леруа Мерлен» в Уфе. Фото симпатичного парня замелькало в новостях. Сыщики обнаружили в квартире студенток бутылки из-под алкоголя, окурки, и решили, что в ту злополучную ночь здесь была вечеринка, и Анвар мог на ней присутствовать.

Попал под подозрение и старший брат Анвара, Ильнар (работает в Уфе на одном из местных мясокомбинатов), которого связывали с одной из жертв романтические отношения. Поползли слухи – такое случается быстро, якобы, кто-то в Гае даже видел, как парни (или один из них) мчались из города на стареньких «Жигулях».

Может ревность, может ссора: догадки о мотиве убийства были всякие, но уже спустя пару часов выяснилось, что подозревать молодых людей не в чем. В ночь, когда было совершено преступление, они чисто физически не могли быть в Гае. У парней, которые, к слову, тоже живут съемной квартире, но в столице Башкирии, в ту ночь была своя вечеринка. И быть в гостях у подруг почти в 400 километрах от Уфы, они никак не могли.

Анвар, как стало известно журналистам «КП-Самара», узнал о трагедии рано утром, когда вся страна уже гудела. Вышел утром из подъезда, а там – полицейский и ОМОНовцы с автоматами. Пара минут, и он уже лежал прижатым лицом к земле в наручниках. Следом повязали и Ильнара.

- О том, что убили мою девушку, я узнал от подруги, - рассказал Ильнар «КП»- Самара» после того, когда все улеглось. – Мы начали всем звонить, чтобы узнать, действительно ли случилось страшное, или это чья-то дурацкая шутка. В последний раз я виделся со своей девушкой в сентябре, когда приезжал к ней в гости в Гай. Мы оба из одной деревни – Верхнее Идрисово Баймакского района республики Башкортостан. Мы собирались пожениться. Я хотел увезти ее в Уфу после того, как она закончит учебу.

Братья, которых подозревали в убийстве студенток, дали показания в полиции Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

ЧЕЛОВЕК С НОЖОМ

Когда с парней был сняты все подозрения, сыщики продолжили «рыть землю». Сотни опрошенных свидетелей, десятки экспертиз, беседы с соседями студенток, их преподавателями и однокурсниками, прочесывание города – и в итоге в поле зрения следствия попал 30-летний Александр Лазарев.

30-летнего уроженца Орска Александра Лазарева поймали при угоне автомобиля. Его подозревают в убийстве трех девушек. Фото: СОЦСЕТИ

Был ли он на вечернике или явился в квартиру к девочкам, чтобы ограбить? А если был, то, как попал туда – знал ли он кого-то из убитых раньше или познакомился накануне? Вопросов пока масса. По слухам, студентки вообще могли спать, когда на них напали. Так ли это, предстоит выяснить. Доподлинной известно одно: по словам соседей, никаких ссор и драк в ночь убийства не было. В квартире было тихо. Студенки-медики вообще никогда не доставляли неудобств. К ним, говорят соседи, хаживали гости, бывало, но все всегда вели себя тихо.

Не исключено, что Лазарев мог интересоваться одной из погибших. Возможно, она отказала ему во взаимности, и он, будучи пьяным, схватился за нож. Дело-то привычное. По предварительным данным, он уже сидел в колонии за убийство: в 2012 году в пьяной драке он пырнул ножом в шею владельца бара «Апельсин» в Орске. А еще раньше был осужден за разбой, но вышел из тюрьмы по УДО. Также рассказывают, что, сидя в тюрьме, Александр познакомился по переписке с девушкой из Гая. Они поженились, и вскоре у них родилась дочь. Впрочем, это уже совсем другая история.

Свет на историю убийства башкирских студенток прольется совсем скоро: не прошло и суток после того, как стало известно о причастности к нему Александра Лазарева, как сыщики его задержали. Начались допросы.

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