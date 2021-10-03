Появился подозреваемый в убийстве трех девушек под Оренбургом

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области Фото: Соцсети

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области.

Им оказался ранее судимый Александр Лазарев 1991 года рождения. Полиция разместила ориентировку на подозреваемого с просьбой помочь в его поисках. «В случае установления сведений о лице, незамедлительно сообщить по телефонам 89619199994, 89992585146 и 02», – говорится в сообщении управления МВД по Оренбургской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гае 30 сентября 2021 года. Неизвестный преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек, погибших насильным путем. Убийцу продолжают разыскивать.

Напомним, власти Оренбургской области назначили награду в миллион рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае.